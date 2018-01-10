Святые с ушами и «Иисус с орудиями пыток»: необычные белорусские иконы

Новости Беларуси. Об особенностях белорусской иконописи рассказали в программе «Большой завтрак».

Елена Бухал, научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального исторического музея Республики Беларусь:

Белорусская иконопись имеет ряд важных особенностей, которые не всегда известны нам и мы на них не всегда обращаем внимание. Первая важная деталь белорусской христианской иконы связана с тем, что она не канонична.

Каноничность иконы подразумевает определённый стандарт написания, атрибутику для святых, расположение изображений на полотне либо на доске.



Но, поскольку в Беларуси было очень много христианских конфессий, и храмы переходили от одной конфессии к другой, не выдерживался строгий канон, чтобы одна и та же икона – скажем таким не очень приятным словом – обслуживала и католический приходи, и православный, и лютеранский, и униатский.



Из-за постоянных войн, которые проходили по нашей стране, до нас дошло очень мало икон XV-XVI веков. Когда белорусские земли присоединили к русскому государству, многие иконы и вовсе стали подрисовываться и исправляться, согласно канону.

Ярких примеров белорусской школы иконописи осталось совсем немного.



Елена Бухал:

Вот этот пример – это типичная белорусская школа иконописи.

Самое важное, что здесь есть – это так называемая роспись по левкасу.

Левкас – это слой грунтовки, скажем простым словом, которым покрывали доску, чтобы выровнять поверхность. И белорусские мастера-иконописцы прописывали вот по этому левкасу определённые узоры, то есть, это не аппликация, как в этом случае, характерная для Русской православной церкви, а именно роспись по самой грунтовке, резьба, которая для специалистов очень многое может рассказать.



Буквально можно сказать, из какого района Беларуси эта икона, если расшифровать вот этот левкас.

Пожалуй, самая необычная черта белорусской иконописи – наличие ушей у святых, у Христа и у дев.



Эта часть тела на некоторых работах даже слишком заметна. Дело здесь не в мастерстве художников, а в белорусской концепции восприятия Бога.

Елена Бухал:

Суть в том, что Господь не только видит ваши грехи, но и слышит ваши молитвы и просьбы. И шансов оказаться спасённым, пребывая у нас, у вас гораздо больше.

Потому что Бог воспринимается не как нечто строгое и судящее, но ещё и милующее, и слышащее, и готовое воспринимать ваши просьбы.



Привычно, что на иконах показаны моменты из Библии. Но для белорусской Иконописи были характерны и аллегорические образы. Такие, как на иконе «Иисус с орудиями пыток», где показывается, что смерть была уготована Божьему сыну ещё в младенчестве.



Елена Бухал:

Это крест, на котором его распяли. Гвозди, молот, орудия пыток, позорный столб, латная перчатка, терновый венец, игральные кости, с которыми разыгрывали его имущество. Губка для уксуса, копьё.

Здесь также есть 30 сребреников и роза из Гефсиманского сада. Всё, что натолкнёт человека на мысли, какие тяжёлые страдания были приготовлены этому невинному ребёнку, ради его спасения. Смерть Христа дала всем нам шанс попасть в рай – это главная идея христианства.

На иконах, созданных в традиционной белорусской манере, не всегда можно определить – кто же на ней изображён.

Люди, которые приходили в церкви с такими иконами, знали, кому молятся.

Сегодня даже специалисты иногда не могут с уверенностью сказать, кого написал художник.



Елена Бухал:

Архангел Михаил – это глава божественного воинства. У каждого святого, архангела есть свои атрибуты, у него, например, меч. И мы запросто его опознаём. Архангел Гавриил, который благовест, принёс Деве Марии радостную новость о том, что она родит сына Божьего, обычно изображается с белыми лилиями.

Здесь у нас цветы бело-красно-белые, но надпись помогает.

И мы вполне себе понимаем общее настроение иконы.

Святые воины Фрол и Лавр.

А кто вот эти господа, мы знать не можем – здесь надписи затёрты.





Икона несколько раз подрисовывалась и очень сложно её атрибутировать.

Большая часть наследия белорусской школы иконописи не уцелела.

Поэтому нет возможности изучить все её образцы.





Оттого те иконы, к которым мы сегодня можем прикоснуться, ценятся ещё больше.

Елена Бухал:

Очень важно понимать, что белорусская икона – особенная не только по своим каким-то живописным и композиционным структурам. На белорусской иконе можно ещё увидеть, например, архитектуру, которая, к сожалению, сейчас не сохранилась или был перестроена. Белорусская икона имеет очень светлое и благостное настроение.