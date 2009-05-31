Свое 100-летие Эльжбетта Радзивилл отпразднует в Несвиже охотой на кабана (ФОТО+ВИДЕО)

Это фотографии последних хозяев Несвижского замка. Их называли «некоронованными королями» за их несметные богатства и влияние. В свое время у князей Радзивиллов занимали деньги даже Людовики - французская королевская династия.

Вот три брата - Альбрехт, Леон и Кароль. Самой молодой хозяйкой замка была Эльжбетта Радзивилл. Ее называли Беткой. Она жила с мамой в Париже, и каждые каникулы проводила у папы в Несвижском замке. Последний раз она была там в 1935 году, в год смерти папы. Пани Бетта родилась в год октябрьской революции – роковой для всей русской аристократии год.

Большевики разнесли в щепки империалистические традиции, сложившимся веками. Знать расстреливали, высылали в Сибирь. Такая же судьба ждала и Радзивиллов. В сентябре 1939 года коммунисты зашли в Несвижский замок и арестовали всех мужчин.

История спасения рода окружена легендами – говорили, что носителей голубой крови завербовали в НКВД и только под прикрытием шпионства разрешили семье эмигрировать. А еще говорят, что один из Радзивиллов заплатил за спасение фамилии золотом лично Лаврентию Берия.

Вот та самая маленькая Бетка. Понять то, что пожилая женщина в розовом свитере, в брюках и палочкой - княгиня – практически невозможно. О том, что это дочь одного из самых богатых людей Европы, расскажет лишь ее кулон на груди.

Вот украшение – это подарок моего отца

Она приехала в Беларусь со своей свитой – десятью Радзивиллами. Вот этот мужчина Альбрехт Чарторийский – сын Бетты от первого брака. Потомок знатного рода, который в свое время конкурировал с Радзивиллами по богатству и влиянию. Вот племянник княгини Мацей Радзивилл. И в 21 веке этих людей «обязывает положение» - например, жена Мацея – тоже носитель голубой крови. Муж - потомок Радзивилла Сиротки в 14 колене, а жена - Радзивилла Черного в 15 колене.

- Конечно, сегодня Радзивиллы не такие богатые, как в начале 20 века. Но я не жалуюсь. Я – исполнительный директор одной из компаний в Варшаве. Мы хорошо работаем, ставку делаем на получение хорошего образования. Для нас это очень важно, чтобы быть интересными в обществе, - говорит Мацей Радзивилл.

Это уже 19 поколение Радзивилов. Больше всего князей живет в Польше. Белорусские аристократы живут не только на картинах галерей – но и по всему миру.

– Маленькой Эльжбетте – два с половиной года.

- Не взяли с собой?



– Нет

Это часть Несвижской библиотеки, которую удалось сохранить. Так распорядилась жизнь, семейная библиотека ее отца – история. И она не принадлежит никому. И в то же время принадлежит всем. Однако воспитанная в ортодоксальных традициях княгиня мирится с этим трудно.

– Это то же самое, если я у вас заберу микрофон и скажу, что это мое.

На следующий день Радзивиллов ждали в Несвиже. Когда железный занавес рухнул, княгиня посещала город со своим 90-летним супругом Яном Томашевским – тоже, к слову, представителем весьма знатного рода. На этот раз пани Бетту решили встретить по-королевски. Даже подали карету.

– Волнуюсь, не каждый день княгинь вожу.

В карету она так и не села. Двум лошадиным силами княгиня предпочла упряжку из пары сотен под капотом немецкого коня.

Самый волнующий момент случился после завершения службы в Несвижском костеле. Пани Эльжбета спустилась в крипт, где похоронен ее отец и знатные предки. С усыпальницы княжна вышла, трогательно держась за руку внука. А костеле одна женщина очень долго разговаривала с Эльжбеттой – и по общению было понятно, что они знакомы. После станет известно, что пани Анна – внучка главной смотрительницы княжетской кухни.

- Она помнит еще вкус варению моей бабули, - рассказывает Анна Крашевская

А вот в Несвиже для князей подготовили 10 блюд. И похлебку грибную в хлебной чаше. Для князей приготовили королевские блюда. Правда, от особо жирных и перченых пришлось отказаться.

- Мы хотели. Запрашаем Пани Каханку. По возрасту нельзя ей. Там свиное мясо. Возраст уже. Давали только то, что можно, - говорит Ирина Лазвик, повар

Пани Эльжбетта не ест хлеба, любит молдавское вино, но в Несвиже угощалась грузинским Кинзмараули, к слову, любимым вином Иосифа Виссарионовича.

А возле Несвижского замка княгиня рассказала, как выглядит замок, когда она в нем жила. Не было вежи 16 века. И княгиня немного смущена.

И вот тот самый исторический момент – Радзивиллы возвращаются в Несвижский замок. Еще до входа Эльжбетта Радзивилл делает несколько замечаний главному архитектору. Мол, не было вежи-луковки. Не было каких-то акцентов.

– Они были. Нет… Были- были. Пани не памента для того часу. Пане не памента, бо пане была муанда.

- Да были млода. А тэды пан где быу? Уволе не быу яшчэ. Яшчэ не вем.

Княжна так и не дала интервью журналистам в замке, а сразу отправилась в комнаты, в которых провела свою юность. Сказала только о том, что свой 100 летний юбилей она обязательно отпразднует в Несвиже охотой на кабана. А еще Эльжбетта Радзивилл изъявила желание пожить пару недель в замке эти летом.

Александра Кулакова, Валерий Науменко.