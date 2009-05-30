В Беларуси сделают лучшие учебники (ВИДЕО)

Конкурс на создание учебников для средней школы объявили в Беларуси. Министерство образования ищет специалистов, которые изложат новейшие достижения науки простым и доступным языком.

Ведь сегодня, например, изучение биологии практически невозможно, не зная, что такое геном или стволовая клетка. А материал многих учебников довольно специфичен и непонятен школьникам. Чтобы избежать этого, разработчики решили поинтересоваться мнением родителей и учителей.

Примечательно, что Беларусь – единственная из стран СНГ, где после развала Союза создали собственную систему учебного книгоиздания.

- Мы стараемся привлекать в авторские коллективы ученых известных учителей-практиков, победителей наших традиционных конкурсов «Учитель года». С каждым годом мы видим, что меньше и меньше упреков слышится в наш адрес – значит, учебники попали в точку, - говорит Юрий Гладков, начальник Управления среднего общего образования Министерства образования Республики Беларусь.