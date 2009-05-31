«Я – твоя невеста!» (ФОТО)

Постановку с таким названием готовит Национальный академический драматический театр имени Максима Горького. В основу ее легла инсценировка повести “Звездопад” знаменитого русского писателя Виктора Астафьева. В роли режиссера выступила Валентина Еренькова.

Больничный запах, переполненная палата, врачи, раненые, смерть, война и любовь. Баллада о влюбленных «Я твоя невеста» по пьесе Виктора Астафьева – это малое дитя режиссера Валентины Ереньковой. И на малой сцене русского театра это дитя делает свои первые шаги. К 65-летию освобождения Беларуси Национальный академический драматический театр имени Максима Горького готовит премьеру: спектакль, где война – это лишь часть декораций.

- Об этих мальчишках, о девченках, которые любили, которые не жалели своих жизней, - рассказывает Валентина Еренькова, режиссер-постановщик спектакля «Я – твоя невеста»

Первая, взаимная, огромная... Любовь молодого солдата Ерофеева и медсестры Лиды – по-юношески чистая. Не искушенные в сердечных делах молодые люди даже целоваться не умеют. Однако война расставила свои акценты.

- Я играю роль ранбольного Миши Ерофеева, которому 19 лет... Это простой сибирский крепенький парень, который влюбляется в Лидку, медсестру, вот... и у них разворачивается история, - рассказывает Андрей Сенькин, актер Национального академического драматического театра им. Максима Горького

Актеры Ереньковой и персонажи Астафьева – одного возраста. Одного возраста с теми молодыми ребятами, которых так жестоко и так беспощадно заставила повзрослеть та война.

- Мне хочется, чтобы это было действительно по-настоящему и поэтому я всем своим организмом реагирую на неправду на сцене... Что тут скажешь?! - уж больно я люблю то, что я делаю, - рассказывает Сергей Чекерес, ведущий актер Национального академического драматического театра им. Максима Горького

Рождение нового спектакля сродни появлению новой жизни… только уже кем-то и когда-то прожитой.

- Я их постаралась собрать близко по возрасту... рядом стоящих... Больнее и страшнее утрата вот этих, молодых, которые могли бы еще жить, - говорит Валентина Еренькова, режиссер-постановщик спектакля «Я – твоя невеста»

Спектакль на сцене еще не случился, а любовь зрителей и высокую оценку профессионалов он уже завоевал. Пять лет назад «Невесту» Еренькова ставила в Могилевском областном драмтеатре. Та постановка получила сразу два диплома на «Золотом Витязе», один, кстати, «За талантливый подход к военно-патриотической теме» и гран-при театрального форума «М.art. контакт». Какой будет судьба этой «Невесты» Валентина Григорьевна загадывать не стала…

- Знаете, тяжело загадывать, что будет, но, конечно, верю только в лучшее: что все удастся, все получится. Потому что режиссер – очень хороший, ансамбль сильный актерский, - говорит Андрей Сенькин, актер Национального академического драматического театра им. Максима Горького

З/Т: Артем Онащенко и Сергей Курков, телекомпания СТВ