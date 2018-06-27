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Сувязь не толькі з літаратурай, але з роднай зямлёй. Полуфинал конкурса «Живая классика» прошёл в Минске

27 июня 2018 18:15
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Новости Беларуси. 30 юных чтецов со всей страны выясняют, кто лучший. Полуфинал конкурса «Живая классика» прошел в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сувязь не толькі з літаратурай, але з роднай зямлёй. Полуфинал конкурса «Живая классика» прошёл в Минске-1

Сувязь не толькі з літаратурай, але з роднай зямлёй. Полуфинал конкурса «Живая классика» прошёл в Минске-3

Там 27 июня звучали строки Янки Купалы, Якуба Коласа. Темы выбранных произведений касались родной земли и борьбы за независимость. Жюри отобрало 12 лучших чтецов. Впереди у них финал, который пройдет в сентябре в городе Иваново в рамках Дня белорусской письменности.

Сувязь не толькі з літаратурай, але з роднай зямлёй. Полуфинал конкурса «Живая классика» прошёл в Минске-6

Наум Гальперович, писатель:
Мяне парадавала вымаўленне і тое, як дзеткі хораша, па-артыстычнаму чыталі вершы. Запомніўся хлопчык з Ушач, які чытаў верш Рыгора Барадуліна. У гэтым спалучэнні – зямляк Рыгор Барадулін і чалавек, які вырас у гэтых Ушачах, і самы юны хлопчык, які чытаў вершы свайго земляка, вось гэта сувязь, сувязь не толькі з літаратурай, але сувязь з роднай зямлёй.

Сувязь не толькі з літаратурай, але з роднай зямлёй. Полуфинал конкурса «Живая классика» прошёл в Минске-9

Надежда Коршунова, художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодёжи Министерства образования Беларуси:
Ребята очень много читали о Беларуси, о больших городах, о маленьких деревнях, о белорусах, о традициях. Первый этап проходит на местах, в школах, в центрах дополнительного образования, в городах, в деревнях. На первом этапе в конкурсе принимает участие более 15 тысяч ребят.

Сувязь не толькі з літаратурай, але з роднай зямлёй. Полуфинал конкурса «Живая классика» прошёл в Минске-12

«Живая классика» – проект, в котором приняли участие уже более 15 тысяч детей. Кроме того телеканал СТВ уже два года информационно поддерживает молодых чтецов.

Сувязь не толькі з літаратурай, але з роднай зямлёй. Полуфинал конкурса «Живая классика» прошёл в Минске-15

Сувязь не толькі з літаратурай, але з роднай зямлёй. Полуфинал конкурса «Живая классика» прошёл в Минске-17

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Надежда Коршунова # Фотофакт

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