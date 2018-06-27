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«Мало кто заходит в этот закуток и знакомится с героями на фасадах»: что скрывается в старом корпусе педуниверситета

27 июня 2018 15:34
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В нишах здания педагогического университета спрятаны лица, которые должны были влиять на воспитательный процесс, строго взирая на студентов.

«Мало кто заходит в этот закуток и знакомится с героями на фасадах»: что скрывается в старом корпусе педуниверситета-1


Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:
Мы находимся около старого корпуса педуниверситета, который был построен в 50-ые годы.

«Мало кто заходит в этот закуток и знакомится с героями на фасадах»: что скрывается в старом корпусе педуниверситета-3

«Мало кто заходит в этот закуток и знакомится с героями на фасадах»: что скрывается в старом корпусе педуниверситета-5

В лучших традициях сталинского ампира, с соответствующим скульптурным украшением на фасаде.

«Мало кто заходит в этот закуток и знакомится с героями на фасадах»: что скрывается в старом корпусе педуниверситета-8

«Мало кто заходит в этот закуток и знакомится с героями на фасадах»: что скрывается в старом корпусе педуниверситета-10

Но в 80-ые был целиком закрыт новым высоким зданием, по которому все и узнают педуниверситет.

«Мало кто заходит в этот закуток и знакомится с героями на фасадах»: что скрывается в старом корпусе педуниверситета-13

А вот этот фасад был спрятан, фактически.

И мало кто заходит в этот закуток и знакомится с героями, которые находятся на фасадах. И вот тут важно рассказать первопричину: почему скульптуры появляются именно на советских зданиях. Во-первых, рассмотрим этих героев. Это – великие педагоги, которых почитали в советское время.

«Мало кто заходит в этот закуток и знакомится с героями на фасадах»: что скрывается в старом корпусе педуниверситета-16

Один из них – Белинский, на левом крае здания.

Не только его бюст, но и фраза, цитата из его произведений, про патриотизм, как нужно воспитывать человека.

«Мало кто заходит в этот закуток и знакомится с героями на фасадах»: что скрывается в старом корпусе педуниверситета-19

И это всё очень хорошо попадает в тот декрет Ленина 1917 года, который стал отправной точкой для развития монументальной скульптуры на крышах.

«Давайте будем давать им имена, придумывать про них истории»: легенды и факты о минских скульптурах на крышах

# Здания Минска # Культура # Роман Абрамчук

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