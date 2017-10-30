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Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева

30 октября 2017 15:09
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Новости Беларуси. Известному белорусскому балетмейстеру Валентину Елизарьеву сегодня 70. Народного артиста с юбилеем поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентину Елизарьеву 70: к юбилею балетмейстер сделал новую редакцию постановки «Спартака»

Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева-1

Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси и СССР, балетмейстер, хореограф, педагог:
Спектакль прожил очень славную жизнь, он все-таки на сцене 37 лет. И, конечно, нужно было притронуться к этому спектаклю, ввести новых исполнителей. Новые исполнители подразумевают то, что это новые индивидуальности. Нужно было адаптировать текст, попробовать вытянуть из них, что ли, содержание. Завтра уже с эти всем познакомится зрители. И мне самому интересно, какой же будет результат.

 «Спартак» Елизарьева видели в 20 государствах. Во многие из них постановку возили даже несколько раз.

# Культура # Фотофакт # Балет # Валентин Елизарьев

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