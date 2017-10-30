Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева

Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси и СССР, балетмейстер, хореограф, педагог:

Спектакль прожил очень славную жизнь, он все-таки на сцене 37 лет. И, конечно, нужно было притронуться к этому спектаклю, ввести новых исполнителей. Новые исполнители подразумевают то, что это новые индивидуальности. Нужно было адаптировать текст, попробовать вытянуть из них, что ли, содержание. Завтра уже с эти всем познакомится зрители. И мне самому интересно, какой же будет результат.

«Спартак» Елизарьева видели в 20 государствах. Во многие из них постановку возили даже несколько раз.