Работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в Минске признана лучшей на международном конкурсе

Новости Беларуси. Минчане получили мировое признание в сфере реставрации. По итогам международного конкурса лучшей признана работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минчане получили мировое признание в сфере реставрации. По итогам международного конкурса лучшей признана работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению мирового сообщества, святыня ХVII века – отличный пример тщательного исследования истории, материалов и методов сохранения при многослойной живописи.
Уникален наш собор тем, что на протяжении четырех веков он сохранил свой архитектурный облик.
Здание никогда не перестраивалось. Менялось лишь внутреннее убранство.
Александр Сорока, художник-реставратор:
Гэта самы старажытны храм у Мінску. І ў ім захаваліся фрагменты жывапісу з усіх часоў яго існавання. Кожны кавалак слоя нёс за сабой цэлую карціну, якая страчана. Таму наша задача была іх саставіць.
Александр Кохан, заместитель директора КУП «Минская спадчина»:
Выполнена реконструкция около сотни объектов исторического центра. Верхний город, Троицкое предместье стали популярными среди минчан и гостей столицы. Мы будем очень рады, если наши европейские коллеги, в том числе и реставраторы приедут сюда, чтобы обменяться опытом и посмотреть, что делается в вопросах сохранения историко-культурного наследия.
Награда, которую получили наши реставраторы, считается самой престижной в Европе в области охраны культурного наследия и природной среды. В этом году за победу в конкурсе боролись свыше 200 проектов из 40 стран. Но нашим мастерам удалось обогнать даже реставраторов из Италии и Греции.