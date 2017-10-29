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Работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в Минске признана лучшей на международном конкурсе

29 октября 2017 12:09
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Новости Беларуси. Минчане получили мировое признание в сфере реставрации. По итогам международного конкурса лучшей признана работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в Минске признана лучшей на международном конкурсе-1

По мнению мирового сообщества, святыня ХVII века – отличный пример тщательного исследования истории, материалов и методов сохранения при многослойной живописи.

Работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в Минске признана лучшей на международном конкурсе-4

Работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в Минске признана лучшей на международном конкурсе-6

Уникален наш собор тем, что на протяжении четырех веков он сохранил свой архитектурный облик.

Работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в Минске признана лучшей на международном конкурсе-9

Здание никогда не перестраивалось. Менялось лишь внутреннее убранство.

Работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в Минске признана лучшей на международном конкурсе-12

Александр Сорока, художник-реставратор:
Гэта самы старажытны храм у Мінску. І ў ім захаваліся фрагменты жывапісу з усіх часоў яго існавання. Кожны кавалак слоя нёс за сабой цэлую карціну, якая страчана. Таму наша задача была іх саставіць.

Работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в Минске признана лучшей на международном конкурсе-15

Александр Кохан, заместитель директора КУП «Минская спадчина»:
Выполнена реконструкция около сотни объектов исторического центра. Верхний город, Троицкое предместье стали популярными среди минчан и гостей столицы. Мы будем очень рады, если наши европейские коллеги, в том числе и реставраторы приедут сюда, чтобы обменяться опытом и посмотреть, что делается в вопросах сохранения историко-культурного наследия.   

Награда, которую получили наши реставраторы, считается самой престижной в Европе в области охраны культурного наследия и природной среды. В этом году за победу в конкурсе боролись свыше 200 проектов из 40 стран. Но нашим мастерам удалось обогнать даже реставраторов из Италии и Греции.

# Культура # Храмы Минска

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