Работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в Минске признана лучшей на международном конкурсе

Новости Беларуси. Минчане получили мировое признание в сфере реставрации. По итогам международного конкурса лучшей признана работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникален наш собор тем, что на протяжении четырех веков он сохранил свой архитектурный облик.

Александр Кохан, заместитель директора КУП «Минская спадчина»:

Выполнена реконструкция около сотни объектов исторического центра. Верхний город, Троицкое предместье стали популярными среди минчан и гостей столицы. Мы будем очень рады, если наши европейские коллеги, в том числе и реставраторы приедут сюда, чтобы обменяться опытом и посмотреть, что делается в вопросах сохранения историко-культурного наследия.

Награда, которую получили наши реставраторы, считается самой престижной в Европе в области охраны культурного наследия и природной среды. В этом году за победу в конкурсе боролись свыше 200 проектов из 40 стран. Но нашим мастерам удалось обогнать даже реставраторов из Италии и Греции.