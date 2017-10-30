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Валентину Елизарьеву 70: к юбилею балетмейстер сделал новую редакцию постановки «Спартака»

30 октября 2017 08:34
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Новости Беларуси. Его постановки – наследие мирового искусства, а первый балет («Кармен-сюита») в свое время был признан сенсацией. Известному белорусскому балетмейстеру Валентину Елизарьеву 30 октября 70, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентину Елизарьеву 70: к юбилею балетмейстер сделал новую редакцию постановки «Спартака»-1

Народного артиста с юбилеем поздравил Президент Александр Лукашенко. Балетная труппа Елизарьева с гастролями проехала полмира, а смотреть его балеты в Минске публика приезжала со всего Советского Союза.

Елизарьев постоянный член жюри известных международных конкурсов.

Валентину Елизарьеву 70: к юбилею балетмейстер сделал новую редакцию постановки «Спартака»-4

Отметит свой юбилей народный артист на сцене Большого. Зрители увидят грандиозный балет «Спартак». Специально к своему 70-летию маэстро сделал новую редакцию постановки.

Валентин Елизарьев – о своем юбилее, вдохновении, настоящем и будущем балета

# Культура # Юбилеи # Фотофакт # Балет # Валентин Елизарьев

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