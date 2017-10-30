Валентину Елизарьеву 70: к юбилею балетмейстер сделал новую редакцию постановки «Спартака»

Новости Беларуси. Его постановки – наследие мирового искусства, а первый балет («Кармен-сюита») в свое время был признан сенсацией. Известному белорусскому балетмейстеру Валентину Елизарьеву 30 октября 70, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Народного артиста с юбилеем поздравил Президент Александр Лукашенко. Балетная труппа Елизарьева с гастролями проехала полмира, а смотреть его балеты в Минске публика приезжала со всего Советского Союза.
Елизарьев постоянный член жюри известных международных конкурсов.
Отметит свой юбилей народный артист на сцене Большого. Зрители увидят грандиозный балет «Спартак». Специально к своему 70-летию маэстро сделал новую редакцию постановки.
Валентин Елизарьев – о своем юбилее, вдохновении, настоящем и будущем балета