Валентину Елизарьеву 70: к юбилею балетмейстер сделал новую редакцию постановки «Спартака»

Новости Беларуси. Его постановки – наследие мирового искусства, а первый балет («Кармен-сюита») в свое время был признан сенсацией. Известному белорусскому балетмейстеру Валентину Елизарьеву 30 октября 70, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.