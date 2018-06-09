Страсть к автомобилям, а когда он такой раритетный – вдвойне: «Олдтаймер-ралли» в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал «Олдтаймер-ралли». 9 июня на Октябрьской площади можно было увидеть раритеты мирового автопрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске стартовал «Олдтаймер-ралли». 9 июня на Октябрьской площади можно было увидеть раритеты мирового автопрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фестиваль «Олдтаймер-ралли 2018» в Минске: видеофакт
Главное условие участия – автомобиль должен быть выпущен до 1980 года.
Александр Родюков, участник «Олдтаймер-ралли»:
Это Mercedes 190SL 1961 года выпуска. Машина сама из Америки, там как-то это все очень развито – восстановление машин, реставрация и так далее. Страсть, как у любого мужчины, к автомобилям. А когда он такой раритетный – вдвойне.
Ретро-гонка проходит уже в 10 раз и интересна как участникам, так и зрителям. 9 июня старинные машины колесили по улицам столицы, а 10 числа финишируют в Пуховичском районе, где и выберут победителя.