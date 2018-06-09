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Страсть к автомобилям, а когда он такой раритетный – вдвойне: «Олдтаймер-ралли» в Минске

09 июня 2018 19:25
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Новости Беларуси. В Минске стартовал «Олдтаймер-ралли». 9 июня на Октябрьской площади можно было увидеть раритеты мирового автопрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страсть к автомобилям, а когда он такой раритетный – вдвойне: «Олдтаймер-ралли» в Минске-1

Фестиваль «Олдтаймер-ралли 2018» в Минске: видеофакт

Главное условие участия – автомобиль должен быть выпущен до 1980 года.

Страсть к автомобилям, а когда он такой раритетный – вдвойне: «Олдтаймер-ралли» в Минске-4

Александр Родюков, участник «Олдтаймер-ралли»:
Это Mercedes 190SL 1961 года выпуска. Машина сама из Америки, там как-то это все очень развито – восстановление машин, реставрация и так далее. Страсть, как у любого мужчины, к автомобилям. А когда он такой раритетный – вдвойне.

Страсть к автомобилям, а когда он такой раритетный – вдвойне: «Олдтаймер-ралли» в Минске-7

Ретро-гонка проходит уже в 10 раз и интересна как участникам, так и зрителям. 9 июня старинные машины колесили по улицам столицы, а 10 числа финишируют в Пуховичском районе, где и выберут победителя.

# Автомобили # Культура # Фотофакт

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