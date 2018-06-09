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«Город очень понравится»: что говорят зрители и участники фестиваля в Молодечно

09 июня 2018 18:59
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Новости Беларуси. Молодечно зажигает новые звезды: 8 июня раскрылась главная интрига национального фестиваля белорусской песни и поэзии – стали известны победители конкурса молодых исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лауреат конкурса молодых исполнителей «Молодечно-2018»: Это не спонтанная победа

Ну а сегодня прошли последние приготовления к гала-концерту закрытия музыкального форума.

«Город очень понравится»: что говорят зрители и участники фестиваля в Молодечно-1

Здорово! И здорово, что сегодня нет дождя. Какая-то у нас традиция – на фестиваль всегда дождь. А сегодня хорошая погода.

«Город очень понравится»: что говорят зрители и участники фестиваля в Молодечно-4

Приехали на фестиваль выступать от полочанского дома культуры. И скоро наше выступление. А пока наслаждаемся классными рядами. Вообще супер.

«Город очень понравится»: что говорят зрители и участники фестиваля в Молодечно-7

Город очень понравится (мы впервые тут). Привезли украшения из бисера моей подруги. А у меня украшения из кожи и металла с натуральными камнями.

«Город очень понравится»: что говорят зрители и участники фестиваля в Молодечно-10

Когда на фестивале вот так по улице идешь, хочется что-то купить и интересно.  

Фестивалит и наша коллега – Яна Шипко. Все последние новости в видеоматериале.

# Фестиваль # Культура # Яна Шипко # Фотофакт

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