«Город очень понравится»: что говорят зрители и участники фестиваля в Молодечно

Ну а сегодня прошли последние приготовления к гала-концерту закрытия музыкального форума.

Новости Беларуси. Молодечно зажигает новые звезды: 8 июня раскрылась главная интрига национального фестиваля белорусской песни и поэзии – стали известны победители конкурса молодых исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здорово! И здорово, что сегодня нет дождя. Какая-то у нас традиция – на фестиваль всегда дождь. А сегодня хорошая погода.

Приехали на фестиваль выступать от полочанского дома культуры. И скоро наше выступление. А пока наслаждаемся классными рядами. Вообще супер.

Город очень понравится (мы впервые тут). Привезли украшения из бисера моей подруги. А у меня украшения из кожи и металла с натуральными камнями.

Когда на фестивале вот так по улице идешь, хочется что-то купить и интересно.

Фестивалит и наша коллега – Яна Шипко. Все последние новости в видеоматериале.