Минская страничка. Родники

В столице есть свои родники. За чистой водой отправляйтесь во Фрунзенский район. Здесь находятся сразу три питьевых источника. За качеством артезианской воды следят эксперты «Минскводоканала», так что пить ее в радость.

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:

В парке 60-летия Октября можно не только укрыться от летнего зноя посреди прекрасных берез, но и напиться вкусной и полезной воды!

Поэтичное место притягивает минчан от мала до велика. Утолить жажду спешат малыши с ведерками и их бабушки с 5-литровыми бутылями.

Очереди выстраиваются и возле криницы в лесопарке «Медвежино». Приезжают на машинах даже из соседних районов. Идеальная здесь не только вода, но и само место. Дети не вылазят из водоема с фонтаном, а взрослые рыбачат в свое удовольствие. Летом зеленый островок возле источника превращается в прекрасную зону для отдыха. Здесь загорают и готовят шашлыки. Местные признаются, что любят набирать в скважине воду для закаток. Находится она возле 81-го дома по улице Горецкого.

Анастасия Макеева:

Еще один оазис находится на пересечении улиц Лещинского и Матусевича. И в отличие от многих декоративных источников здесь можно набирать чистую воду всей семьей.

Вода ледяная и очень приятная на вкус. Криница располагается посреди детской площадки, так что найти ее будет несложно.

Но самый популярный источник у минчан находится на проспекте Победителей. Сфотографироваться возле него спешат молодожены. И неспроста.

Анастасия Макеева:

В 1612 году на этом месте произошло чудесное явление иконы Божьей матери, впоследствии она стала называться Крупецкой в честь одноименной деревни Крупцы, которая находилась здесь в ту пору.

Специально для чудотворной иконы в середине 17 века построили небольшую деревянную часовню, затем в 1830 годах на ее месте возвели каменную церковь, а в 90-ых годах прошлого столетия здесь появился Свято-Покровский храм. Считалось, что источник Крупецкой Божьей матери помогает при глазных заболеваниях, а также семьям, которые не могли дождаться детей. Поэтому это место намоленное и очень живописное. Пруд в окружении ив, словно с картин художников. Правда, сегодня специалисты не советуют пить из декоративного источника, поэтому лучше приходите сюда на прогулку.

А с молитвой за чистой водой можете отправляться в Дом милосердия. Здесь оборудовали красивый питьевой фонтанчик с большим количеством кранов. Вокруг вдохновляющая тишина.