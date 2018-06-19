«Вечера Большого театра» в Несвижском замке. Какая программа ждет зрителей в 2018?

Новости Беларуси. «Белорусский Версаль» приглашает поклонников классического искусства. С 22 по 24 июня в Несвижском замке пройдет ежегодный фестиваль «Вечера Большого театра», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На открытом воздухе зрители смогут насладиться лучшими постановками в исполнении звезд оперы и балета. Начнет музыкальный марафон концертная программа «Белорусский романтизм». Далее – вечер классического балета с номерами из спектаклей «Лебединое озеро», «Корсар», «Сонеты».