«Вечера Большого театра» в Несвижском замке. Какая программа ждет зрителей в 2018?

Новости Беларуси. «Белорусский Версаль» приглашает поклонников классического искусства. С 22 по 24 июня в Несвижском замке пройдет ежегодный фестиваль «Вечера Большого театра», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. «Белорусский Версаль» приглашает поклонников классического искусства. С 22 по 24 июня в Несвижском замке пройдет ежегодный фестиваль «Вечера Большого театра», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На открытом воздухе зрители смогут насладиться лучшими постановками в исполнении звезд оперы и балета. Начнет музыкальный марафон концертная программа «Белорусский романтизм». Далее – вечер классического балета с номерами из спектаклей «Лебединое озеро», «Корсар», «Сонеты».
Порадует праздник и поклонников камерного жанра, танго-музыки, горячих южных напевов и мелодий. Сегодня «Вечера Большого в замке Радзивиллов» – одно из самых значительных событий театрального сезона. За три дня фестиваля ежегодно в Несвиж приезжают примерно 5000 гостей.