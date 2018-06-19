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«Вечера Большого театра» в Несвижском замке. Какая программа ждет зрителей в 2018?

19 июня 2018 15:02
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Новости Беларуси. «Белорусский Версаль» приглашает поклонников классического искусства. С 22 по 24 июня в Несвижском замке пройдет ежегодный фестиваль «Вечера Большого театра», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Вечера Большого театра» в Несвижском замке. Какая программа ждет зрителей в 2018?-1

На открытом воздухе зрители смогут насладиться лучшими постановками в исполнении звезд оперы и балета. Начнет музыкальный марафон концертная программа «Белорусский романтизм». Далее – вечер классического балета с номерами из спектаклей «Лебединое озеро», «Корсар», «Сонеты».

«Вечера Большого театра» в Несвижском замке. Какая программа ждет зрителей в 2018?-4

Порадует праздник и поклонников камерного жанра, танго-музыки, горячих южных напевов и мелодий. Сегодня «Вечера Большого в замке Радзивиллов» – одно из самых значительных событий театрального сезона. За три дня фестиваля ежегодно в Несвиж приезжают примерно 5000 гостей.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Фотофакт

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