Стильная фотозона и книга для зрителей. Мини-экскурсия по Республиканскому театру белорусской драматургии

Стюша Тайм, блогер:

Мы приехали в Республиканский театр белорусской драматургии, который был открыт в декабре 1990 года. Ему был присвоен статус творческой лаборатории. Также была четко определена концепция нового сценического коллектива – поддержка белорусской драматургии и открытие новых имен белорусских авторов.

И вот мы уже внутри. Сейчас поближе познакомимся со зданием театра.

Мы на втором этаже здания театра. Первое, что бросается в глаза, – это портретная галерея актеров, которые сейчас работают в этом театре. Это очень правильное решение, зрители могут заранее, до спектакля, прийти и познакомиться с актерами.

Двигаемся дальше и попадаем в арт-холл. Первое, что нас встречает, – стильная фотозона. Придя на спектакль, вы получаете не только настоящие эмоции, но и красивые фотографии.

Выставка в арт-холле обновляется каждый месяц, что является дополнительным приятным бонусом. Зрители могут насладиться не только театральным искусством, но и искусством живописи.

В 2010 году театру было присвоено почетное звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь». Репертуар театра на 80 % состоит из пьес белорусских драматургов. В 2007 году при театре был создан Центр белорусской драматургии. Он вызывает все больший интерес у театральной общественности. И это неспроста – ежегодно здесь рождаются новые сильные драматурги.

Республиканский театр белорусской драматургии активно участвует в международном театральном движении. Приглашения на фестиваль приходят одно за другим. Организован ряд совместных международных проектов с деятелями театров из Франции, Израиля, России, США и Сербии.

Сегодня спектаклями-хитами являются «Кар’ера доктара Рауса», «Сірожа», «Сіндром Медэі», «Шлюб з ветрам», «Мудрамер», «Профіт» и другие.

Слоган Республиканского театра белорусской драматургии: «Сапраўдныя эмоцыі тут». Действительно, в холле театра есть замечательная книга, где каждый зритель может оставить свой отзыв после спектакля.