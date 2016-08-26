Стеклянные шедевры художника-монументалиста Алексея Лосика

У меня есть конкретное предложение: поменять все стёкла на витражи, чтобы видеть в окне не своё отражение, а цветные картинки – витражи. Это неутолимое желание, воспетое в стихах прозаика Константина Арбенина легко понять. Ведь согласитесь: оказавшись в здании с витражами невозможно не испытать неповторимое удовольствие, наблюдая за тем, как солнечный свет во всех красках представляет нам образы искусства.

Ещё несколько веков назад витражи служили украшением для соборов и храмов, заполняя ими оконные ниши. Их красота и самобытность быстро приковала к себе внимание людей и сделало это декоративное искусство очень популярным ещё в начале 12 века.

Сегодня это мастерство уже не просто отголоски готического стиля в Европе, а элемент современного искусства, который может быть вписан практически в любой стиль: от богатого барокко, до смелого модерна или хайтек.

В Беларуси мастеров-витражтистов немного. Один из них – Алексей Лосик, который вот уже 11 лет создаёт особую атмосйеру любому интерьеру.

Всё дело в стекле. В его ассортименте более 2 тыс. оттенков различной текстуры. Если скомбинировать – могут получиться миллиарды различных вариантов.

Стеклянные шедевры современных мастеров красуются не только в богатых загородных домах и элитных квартирах. Они – вокруг нас.