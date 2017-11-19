«Спасибо телеканалу СТВ, что эта радость приходит в наш дом»: отгремев в Молодечно, «Золотая коллекция» отправится в Гродно

Новости Беларуси. Молодечно на неделе принимал «Золотую коллекцию белорусской песни». Большой проект нашего телеканала продолжил путешествие по стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Яркие номера, лучшие песни и любимые артисты. На сцену вышли коллективы, которых знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами. Ну и, конечно, Анатолий Ярмоленко, которому именно в этот день исполнилось 70. Народный артист Беларуси и большой друг нашего телеканала на сцене в Молодечно тоже принимал поздравления. Генеральный прогон, считанные часы до концерта. Артисты на сцене отрабатывают каждый элемент и каждую ноту. Камеры, кран, свет… Готовится к шоу и команда СТВ. Режиссеры, операторы, корреспонденты.

Более трех десятков номеров и три часа шоу на родном языке – хиты в режиме нон-стоп. Шаг на молодечненскую сцену, которой, к слову, уже 15 лет, артисты делают не поодиночке. Перед зрителями – только дуэты, трио, ансамбли. Александр Солодуха впервые выступает с дочкой. Особенным этот вечер в Молодечно стал и для Анатолия Яромленко. Народный артист отметил свой юбилей – 70 лет. Знаменитый «сябар» – частый гость «Золотой коллекции» и друг нашего телеканала. В зале полный аншлаг. Чтобы видеть все и всех, кто-то даже специально вооружился биноклем.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Анатоль Іванавіч, спявайце доўга-доўга-доўга, каб нам гэта прыносіла асалоду, і славілася наша любімая радзіма Беларусь.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

На таких мероприятиях я отдыхаю душой, потому что слушаешь новые песни, в новой интерпретации можешь возродить, сделать их другими. Самое приятное, когда ты видишь, как зрители реагируют на каждую композицию.

Людмила Полковникова, музыкальный редактор проекта:

Эти песни возрождаются в новом исполнении, в новых трактовках. Иногда композиторы даже своих песен не узнают, говорят: «Ну аранжировку сделали!» Я как редактор просто в восторге от того, как Наташа Тамело нас всех достала с аранжировкой. Аранжировщик кричал: «Последний раз переделываю». Но сделали великолепно.

Группа «PROВОКАЦИЯ»:

За организацию спасибо большое телеканалу СТВ. Очень важно, что на это концерте зритель может услышать свои старые любимые песни в новом звучании. Оригинальный проект СТВ уже давно стал народным передвижным фестивалем. Первый концерт – 7 лет назад. И только за этот год белорусские хиты на все времена объехали Полоцк, Солигорск, Бобруйск, Гомель. Их знают, слушают и подпевают. На музыкальные вечера билеты раскупают за несколько недель до начала. Приезжают из соседних городов и даже целыми семьями. И все зрители остаются под большим впечатлением.

Вовсю к следующему шоу готовится заслуженный любительский коллектив. «Золотая коллекция» – в гродненской афише. Город над Неманом подхватит эстафету буквально через три дня. «Гарадзенскія карункі» в программе не соло, а на подтанцовке у знаменитых артистов. 3 номера – два народных и современный танец.