«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»

Новости Беларуси. Имя самой красивой девушки по версии международного конкурса «Королева Весна» назовут вечером 10 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До финала этого состязания дошли восемь студенток из Беларуси, Армении, Латвии и России. О прекрасных баталиях в материале Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:

В финальном шоу спортсменки, философы, таможенники, программисты, экономисты. Яркий пример того, что ум плюс красота – сильное женское оружие. Многие из участниц уже выходили на подиум за наградами. В этот раз Беларусь представляют три длинноногие красавицы.

Нашей съемочной группе удалось заглянуть на репетицию номеров и за кулисы.

Почему «Королева Весна»? Все отборы проводились весной, причем в несколько этапов: на уровне университета, города, страны. Сегодня в программе у обаятельных и привлекательных пять выходов.

Выход в костюме морячек, затем летящей походкой девушки прошлись в национальных нарядах во время интеллектуального этапа.

Не меньшая изюминка на конкурсе – спортивное дефиле, посвященное вторым Европейским играм.

И, конечно же, яркое завершение – выход в вечерних и коктейльных нарядах.

Диляря Ялалтынова, победительница конкурса «Королева Весна – 2017»:

Я считаю, что все девушки достойны. Все девушки, которые уже приехали на этот конкурс, которые провели эту подготовку, они уже все победительницы. А выиграет уже сильнейшая. Чтобы побеждать в таких конкурсах, нужно в первую очередь проявлять трудолюбие, целеустремленность. И самое главное – верить в себя и в свои силы. И тогда все получится.

Эвелина Ритиня, участница конкурса «Королева Весна – 2018»:

Это шикарный опыт. Каждая девушка чувствует себя достойной, что каждый вокруг может ее воспринять как королеву. Она показывает свой этикет, свои манеры, свои знания, она умеет себя преподнести обществу как высшую элиту.

Оценивает стройные силуэты профессиональное жюри. Кстати, голосовать за одну из номинаций – «Королева Весны ONLINE» – можно было и виртуально.

Зухра Мухарямова, участница конкурса «Королева Весна – 2018»:

Я развиваюсь творчески, в разных направлениях, начиная с вокала, заканчивая танцами. Мне это интересно показывать зрителю. Этот конкурс для меня очень полезен, в первую очередь как саморазвитие и становление личности.

Мария Соловьева, участница конкурса «Королева Весна – 2018»:

Конечно, конкуренция есть всегда. Но сегодня я постараюсь от этого отстраниться и быть собой – такой, какая я есть. И стараться, конечно же, победить. Здесь уже самые сильные девочки собрались из разных уголков мира, поэтому конкуренция очень высокая.