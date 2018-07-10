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«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»

10 июля 2018 17:53
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Новости Беларуси. Имя самой красивой девушки по версии международного конкурса «Королева Весна» назовут вечером 10 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-1

До финала этого состязания дошли восемь студенток из Беларуси, Армении, Латвии и России. О прекрасных баталиях в материале Виктории Ходосок.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-4

Виктория Ходосок, СТВ:
В финальном шоу спортсменки, философы, таможенники, программисты, экономисты. Яркий пример того, что ум плюс красота – сильное женское оружие. Многие из участниц уже выходили на подиум за наградами. В этот раз Беларусь представляют три длинноногие красавицы.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-7

Нашей съемочной группе удалось заглянуть на репетицию номеров и за кулисы.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-10

Почему «Королева Весна»? Все отборы проводились весной, причем в несколько этапов: на уровне университета, города, страны. Сегодня в программе у обаятельных и привлекательных пять выходов.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-13

Выход в костюме морячек, затем летящей походкой девушки прошлись в национальных нарядах во время интеллектуального этапа.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-16

Не меньшая изюминка на конкурсе – спортивное дефиле, посвященное вторым Европейским играм.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-19

И, конечно же, яркое завершение – выход в вечерних и коктейльных нарядах.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-22

Диляря Ялалтынова, победительница конкурса «Королева Весна – 2017»:
Я считаю, что все девушки достойны. Все девушки, которые уже приехали на этот конкурс, которые провели эту подготовку, они уже все победительницы. А выиграет уже сильнейшая. Чтобы побеждать в таких конкурсах, нужно в первую очередь проявлять трудолюбие, целеустремленность. И самое главное – верить в себя и в свои силы. И тогда все получится.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-25

Эвелина Ритиня, участница конкурса «Королева Весна – 2018»:
Это шикарный опыт. Каждая девушка чувствует себя достойной, что каждый вокруг может ее воспринять как королеву. Она показывает свой этикет, свои манеры, свои знания, она умеет себя преподнести обществу как высшую элиту.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-28

Оценивает стройные силуэты профессиональное жюри. Кстати, голосовать за одну из номинаций – «Королева Весны ONLINE» – можно было и виртуально.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-31

Зухра Мухарямова, участница конкурса «Королева Весна – 2018»:
Я развиваюсь творчески, в разных направлениях, начиная с вокала, заканчивая танцами. Мне это интересно показывать зрителю. Этот конкурс для меня очень полезен, в первую очередь как саморазвитие и становление личности.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-34

Мария Соловьева, участница конкурса «Королева Весна – 2018»:
Конечно, конкуренция есть всегда. Но сегодня я постараюсь от этого отстраниться и быть собой – такой, какая я есть. И стараться, конечно же, победить. Здесь уже самые сильные девочки собрались из разных уголков мира, поэтому конкуренция очень высокая.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-37

Виктория Ходосок:
У кого окажется корона, станет известно совсем скоро. В заветных конвертах будут имена трех обладательниц почетных мест. Также призы окажутся у самой изящной грации, самой талантливой, самой артистической и у королевы обаяния. Без заслуженной победы не останется ни одна девушка.

«Конкуренция есть всегда»: за кулисами финала «Королева Весна – 2018»-40

# Конкурс красоты # Культура # Виктория Ходосок # Диляря Ялалтынова # Эвелина Ритиня # Зухра Мухарямова # Мария Соловьева # Фотофакт

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