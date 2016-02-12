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«Сокровище белорусской оперы» Илья Сильчуков: Не только муж и жена, но и самые верные друзья!

12 февраля 2016 09:33
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Его лирический баритон называют эталоном. На его счету – десятки партий и множество наград. Илья Сильчуков – сокровище белорусской оперы.

Главные судьи – зрители и семья. Они с Татьяной познакомились ещё в музыкальном училище. Тогда они впервые вместе вышли на сцену.

Уже сейчас не только муж и жена, но и самые верные друзья и советчики. Творческие успехи – дело семейное дошло до двоих.

Сейчас они редко вместе выходят на сцену, но каждый раз вспоминают с трепетом.

Дети давно привыкли к громким талантам родителей. Сцены Большого для детей уже стали вторым домом. Старший сын Лука и вовсе пошёл по стопам отца.

В своих детях Илья узнает себя. Он тоже вырос в творческой семье. Родители пели в церковном хоре и дом буквально был наполнен музыкой.

Выбирать будущее место учебы долго не пришлось. Музыкальные лицей, училище. Правда, тогда ему пророчили судьбу хорового дирижера. Лишь позже вокальный талант Ильи заметили.

Упорный труд вскоре принес свои первые плоды. Выпускная работа, партия «Евгения Онегина», и приглашение в Большой театр. Свой первый выход на главную сцену сейчас Илья вспоминает с улыбкой.

С тех пор уже одиннадцать сезонов на сцене Большого и каждый связан с новой партией.

# Культура # Звезды # Фотофакт # Илья Сильчуков # 2016 - Год культуры в Беларуси

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