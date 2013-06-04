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Слуцкий музей может получить в свои фонды слуцкий пояс XVIII века

04 июня 2013 14:56
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Новости Беларуси. Слуцкий историко-краеведческий музей может получить в свои фонды слуцкий пояс XVIII века.

Предложение приобрести раритет еще в прошлом году поступило музейным работникам. Был открыт специальный счет, куда любой желающий мог перечислять деньги. Активно откликнулись на призыв не только жители Слуцка, но и жители Солигорска, Гомеля, Жлобина.

Пояс находился в частной коллекции гражданина нашей страны. За раритет он просит 90 тысяч долларов.

Часть средств уже собрано. Есть вероятность, что уже в конце лета уникальный тканый шедевр украсит слуцкую экспозицию. Сегодня пояс - на временном хранении в музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Музей

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