«Славянский базар-2010»: Елена Ваенга пробегала всю репетицию босиком

Фестивальный Витебск: обратный отсчет. До официального открытия «Славянского базара» чуть больше суток. Но культурная столица уже живет полной жизнью.

8 июля – первый конкурсный день у участников Международного детского музыкального конкурса. В городе над Двиной открылся и город мастеров. А на главной площадке – в Летнем Амфитеатре – череду сольников продолжат концерты звезды русского шансона Елены Ваенги и экс-солиста «Modern Talking» Томаса Андерса.

Елена Ваенга приняла эстафету сольных концертов 8 июля. Звезда русского шансона к сольнику готовилась как к марафону. За полчаса до концерта репетиция была в самом разгаре. Эксцентричная певица бегала по амфитеатру босиком. Бэк-вокалистки репетировали песню на белорусском языке. А сама Елена пела воображаемым зрителям в пустом зале.

Елена Ваенга, певица:

– Давайте честно, бегать неудобно в шлепках! Босиком. Это очень часто так обсуждается. Я не могу понять, почему такое внимание. На шпильках будешь бегать? Далеко не убежишь. А мне надо далеко убежать, очень далеко, дальше всех.

Впервые в истории «Славянского базара» первыми на фестивале заблистали юные звездочки. Участники детского музыкального конкурса вчера провели жеребьевку, а сегодня уже вышли на сцену. Представительницы Беларуси выступают в первой десятке, а занять надеются первые места. У Златы на золото есть все шансы.

Злата Ларченко, представительница Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2010»:

– Мне нравится, как идет подготовка к конкурсу. Очень хорошая сцена. Очень хорошие декорации.

Сегодня на берегу Двины растянулись длинные ряды «города мастеров». 750 ремесленников съехались из разных уголков Беларуси, России, Украины и Латвии. Здесь и на народных инструментах играть научат, и довоенный ретро-патефон заведут.

«Дошагали» до «Славянского базара» и русские валенки. Эти теплые ботиночки ручной работы носят даже в жарких Марокко и Саудовской Аравии. Но воронежская мастерица давно мечтала привезти свои валенки в Витебск.

Нина Носатова, участница Города мастеров на XIX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»:

– Специально к такой знаменитой вашей выставке мы вываляли валенки с изображением русской березы и русской рябины.

Публика уже в предвкушении выступления мирового короля поп-музыки Томаса Андерса. Экс-солист группы «Modern Talking» приехал в Витебск из аэропорта «Минск-2» за несколько часов до концерта. Его сольник начнется 8 июля в 22.00.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания « СТВ», Витебск.