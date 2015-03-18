«Славянский базар в Витебске-2015»: когда пройдет и где купить билеты?

Новости Беларуси. 18 марта директор фестиваля рассказал, чем еще порадует форум в этом году.

Певец, композитор, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюль оглы возглавит жюри конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар».

Беларусь со своим вокалистом определится в начале апреля. Сейчас продолжаются национальные отборы конкурсантов.

Что касается самих мероприятий, то они, как и в прошлом году, пройдут в Витебске в три этапа – полуфинал, первый и второй день финала.

В Летнем амфитеатре зрители смогут увидеть 18 концертов.

Впервые лауреатов детского конкурса и исполнителей эстрадной песни будут награждать во время закрытия фестиваля. Насыщенная программа обещает быть и вне амфитеатра. Одним из них станет Фэст уличного искусства.

Владислава Цвики, режиссер Фэста уличного искусства в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Декорациями этому проекту станет Витебск. Его классная архитектура, его сумасшедше талантливые люди. Мы рассчитываем на то, что город полюбит этот жанр и у нас появится свой, пусть маленький, Арбат.

Между тем, билеты на концерты можно будет приобрести уже 20 марта.

В первые три дня они появятся только в кассах Витебска. А после поступят в интернет-продажу, и приобрести их смогут поклонники фестиваля в любой точке мира.

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Однозначно будем применять систему скидок на фестивальные мероприятия (более ранние продажи, может, будут проходить со скидкой), систему разный акций, рекламных розыгрышей Как показал прошлый год, очень активно приобретаются билеты на территории нашей страны, в других регионах, в городе Минске. Здесь самое главное – самим двигаться и шевелиться.

В этом году «Славянский базар в Витебске» пройдет с 9 по 13 июля.

Но по традиции его рамки будут расширены дополнительными концертами, что увеличит фестиваль еще на несколько дней.

Первых артистов Витебск примет уже 7 июля, заключительные концерты состоятся – 15-го.