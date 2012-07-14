Славянский Базар в Витебске 2012. День 2-ой. Жеребьёвка конкурса «Витебск-2012»: кто получит 15 000 долларов?

Жеребьёвка конкурса молодых исполнителей «Витебск-2012». Вы увидите наряды, эмоции и услышите голоса исполнителей!

Федерика Маринари, представительница Италия на конкурсе «Витебск-2012»:

Я очень рада, что я здесь. Это очень значимый фестиваль и хорошая возможность для молодого исполнителя показать себя.

Напомним, конкурсанты будут выступать в Летнем амфитеатре 14 и 15 июля. В этом году состязаться за гран-при конкурса «Витебск-2012» будет 20 человек. В первый конкурсный день молодые исполнители будут выступать на сцене Летнего амфитеатра под фонограмму «минус один», а во второй — в сопровождении Национального концертного оркестра Беларуси под руководством Михаила Финберга.

Победителей конкурса объявят 16 июля. Обладатель Гран-при в этом году получит 15 тысяч долларов, первой премии — 9 тысяч, второй премии — 6 тысяч, третьей премии — 3 тысячи долларов.