Представителю Беларуси на международном конкурсе «Витебск-2012» придумали два образа

Новости Беларуси. На «Славянском базаре» стартовал Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2012». Беларусь представит молодой исполнитель Евгений Славич, артист продюсерского центра «Спамаш». О подготовке Славича к конкурсу корреспонденту ctv.by рассказал пиар-менеджер артиста Леонид Войтович.

Леонид Войтович, пиар-менеджер продюсерского центра «Спамаш»:

Чего только не думала-придумывала команда продюсерского центра «Спамаш», работая над образом Евгения Славича! И вязаный кардиган предлагали, и вызывающий образ метросексуала. Но оказалось, что вязаный кардиган уже был у представителя России на прошлом Евровидении, а метросексуал – слишком для консервативного «Славянского базара», к тому же это не тот конкурс, где можно выйти в килте и с ирокезом на голове.

Первый образ – классический, приталенный итальянский костюм из тёмно-графитовой шлифованной шерсти в чуть заметную синюю клетку, жаккардовая жилетка кремового цвета с серебристым отливом, галстук в стиле эпохи немецкого романтизма, в тон хлопковая сорочка, лаковые туфли с лазерной обработкой верха.

Второй костюм – полная противоположность первому: чёрная куртка, белые джинсы, майка с «музыкальным» принтом и кеды «Convers» – идеальный образ для простого парня, не замороченного на супер-брендах. А поскольку «Славянский базар» – это всё-таки классика эстрады, то вышеупомянутые кеды классической серии «All stars» удачно дополнили образ современного, стильного, но при этом в чём-то классического молодого человека. За этот сценический образ нас раскритиковали читатели «Комсомолки», читатели считают, что выступать на «Славянском базаре» в куртке «вторые руки» представителю Беларуси – не престижно.

В ходе подготовки к конкурсу Евгению пришлось кардинальным образом сменить имидж и окрасить волосы в более тёмный цвет. Молодой человек не противился решению стилистов. Костюмы Славичу готовила команда продюсерского центра «Спамаш», над причёкой работала парикмахер-модельер Маргарита Судилина, создательница Первой виртуальной Академии парикмахерского искусства.

Леонид Войтович, пиар-менеджер продюсерского центра «Спамаш»:

Первая конкурсная песня Славича «Музыкант» – проникновенная история о судьбе творческого человека, о том, как поздно порой приходит признание. Её автор – композитор Елена Атрашкевич, педагог Евгения Славича по вокалу. Во второй конкурсный день Евгений исполнит композицию «Берега» композитора Леонида Ширина. У этой песни иной характер: она написана в жанре поп-роковой баллады.

На протяжении двух лет «Спамаш» занимался поиском молодых артистов, способных пополнить творческий состав продюсерского центра. Проводились кастинги, приглашались на прослушивание те, кто присылал свои материалы на e-mail, кого рекомендовали люди, имеющие отношение к музыкальному искусству. Все поиски сошли на «нет», когда в начале года учредитель «Спамаш» Александр Шакутин предложил прослушать ребят, которых ему порекомендовала композитор, преподаватель университета культуры Елена Атрашкевич. Среди этих ребят оказался и Евгений Славич.

Леонид Войтович, пиар-менеджер продюсерского центра «Спамаш»:

Продюсерский центр снял для Евгения первый видеоролик на музыкальную композицию «Желанная». В виду подготовки к «Славянскому базару» монтаж отложили до более спокойного периода. Пока суть да дело, мы будем ждать выступления Евгения Славича, будем напряжённо смотреть телевизор в конкурсные дни 14 и 15 июля, и надеяться на... сами догадайтесь на что!

Справка ctv.by

В прошлом году Гран-при конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре в Витебске» завоевала подопёчная продюсерского центра «Спамаш» белоруска Алена Ланская.