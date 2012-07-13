«Славянский базар в Витебске»: ансамбль имени Игоря Моисеева для юбилейной программы привез 4 тонны костюмов

Новости Беларуси, Витебск. 13 июля на фестивале – День культуры России. Редкий случай – перед вечерним концертом сцену Летнего амфитеатра мыть не будут. Начищенные до блеска полы – слишком скользкие для танцевальных па. На эти подмостки сегодня выйдут 80 танцоров – полный состав знаменитого балета Игоря Моисеева. Закулисье еще с утра оккупировали ящики с костюмами. 4 тонны нарядов доставили в Витебск грузовой фурой.

Роман Кузнецов, артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (Россия):

Фестиваль сам сделан очень грамотно, очень много знаменитостей. Приятно, что люди собираются, и что приглашают, и то, что он очень интернационален.

Первому в мире профессиональному ансамблю народного танца рукоплескали парижская Гранд Опера и итальянская Ла Скала. Балет Игоря Моисеева выступал на самом первом фестивале, а сейчас привез в Витебск юбилейную программу – к своему 75-летию. В репертуаре танцы народов мира, среди них немало белорусских, в том числе и наша «Бульба».

Елена Щербакова, художественный руководитель-директор Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (Россия):

Вот как ее поставил Моисеев, так она идет по всему миру и имеет огромный успех. Очень короткий номер, но настолько темпераментный и зажигательный, что он всегда практически в программе. У нас есть еще белорусские танцы. И «Полька», и «Лявониха». Мы меняем программы, но обязательно эти танцы включаем. Без них нельзя.

Премьеру 13 июля представит еще один балет Моисеева, только Бориса. На этот раз артист выступает в концертном зале и перед шоу позволил целый день отдыха в отеле.

А вот Верка Сердючка – на репетиции пока Андрей Данилко – напротив репетировал очень долго. И за роялем играл, и подтанцовку разводил, и за режиссерским пультом командовал.

Пятница 13-е – день «икс» для участников конкурса молодых исполнителей. Сегодня у них последний шанс произвести на жюри первое впечатление – концерт-презентация. Председатель жюри – композитор Максим Дунаевский – накануне заявил: будет всячески бороться с системой протеже на конкурсе.

Максим Дунаевский, композитор, народный артист России:

Это один из крупнейших фестивалей, престижнейших, больших, по всем видам искусства. Я думаю, что про это очень серьезное и хорошее дело.

Конкурсантка из Италии даже сравнила наш в форум с родным Сан-Ремо. Только итальянский конкурс национальный, а наш — международный. Перед выходом певица так нервничала, что распевалась дольше всех.

Федерика Маринари, участница XXI международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Я очень счастлива и очень нервничала, конечно, — это большая честь для меня, и этот фестиваль даёт очень большие возможности.

Еще один важный момент – жеребьевка. Конкурсанты выбирали свое время – часики с номерками. Белорусу Евгению Славичу досталась восьмерка. Для исполнителя – хороший знак.

А на главном танцевальном оупэн-эйре фестиваля на площади Победы Победы крутить пластинки будет популярный ди-джей из Италии – Алекс Гаудино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.