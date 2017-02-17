«Славянский базар-2017»: билеты на фестиваль поступили в продажу и три дня доступны только в Витебске

Новости Беларуси. Первые билеты на «Славянский базар» поступят в продажу 17 февраля. Пока публике будут доступны квитки на концерты торжественного открытия и закрытия фестиваля, на финал конкурса исполнителей эстрадной песни, а также на сольные выступления артистов.

Причем в ближайшие три дня купить билеты можно будет только в кассах Витебска. Это своеобразный бонус для гостеприимных витебчан. Но уже с понедельника приобрести, заказать или забронировать их каждый желающий сможет в интернете из любой точки мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

У нас большое количество программ, мы стараемся артистов задействовать и в сольных проектах, и в сборных программах, и в основных мероприятиях. Я думаю, через месяц мы объявим очень большой список артистов, которые будут принимать участие в сборных проектах. И я уверен, что традицию проводить фестивальные проекты и концерты, не отменяя ни одного из них, мы постараемся сохранить.

Всего в 2017 году состоятся около двух десятков различных программ. На сцене Летнего амфитеатра выступят Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Стас Михайлов. Запланированы концерты группы «Сплин» и «Руки вверх», шоу-программа с участием знаменитых КВНщиков.

В этом году «Славянский базар в Витебске» пройдет с 11 по 19 июля.