«Славянский базар-2010»: билеты «на Хворостовского» пользуются повышенным спросом

До старта праздника — неделя, но практически все билеты на концерты уже проданы.

К приему «Славянского базара» готовят не только Амфитеатр, но и сам город. В Витебске открываются новые кафе и рестораны. Последний лоск наводят в гостиницах, особенно в номерах, где остановятся звезды.

Надежда Шавлинская, кассир:

Очень быстро разобрали билеты на Стаса Михайлова, на Паулса, на Хворостовского (билеты на его выступление очень пользуется спросом), на Ваенгу, на «Шансон». Были коллективные заявки. Люди занимали очередь, подолгу стояли.

Кстати, в этом году иностранные гости могли попасть на концерты без помощи друзей и родственников. Впервые у фестиваля появился официальный туроператор.

Татьяна Драбович, начальник отдела маркетинга, сервисных и туристических услуг предприятия «Витебсктурист»:

Российские туристы очень интересуются нашей Беларусью. Они самые первые наши гости. Будут присутствовать также гости из Литвы, Латвии, Германии, Чехии, Польши.

Чтобы угодить гостю любой национальности, в этом ресторане в центре Витебска (см. видео — ред.) разрабатывают специальное фестивальное меню. 34 страны-участницы —и ровно столько же новых фирменных блюд.

К нынешнему фестивалю в городе над Двиной десятью новыми ресторанами, кафе и пиццериями станет больше. Новых отелей не откроется. Зато эта (см. видео — ред.) гостиница, например, получила вторую жизнь. Комнаты советского образца превратились в оригинальные номера на любой вкус: с восточным балдахином, шагаловскими мотивами или с белорусским колоритом.

Фестивальные метаморфозы ждут даже городские улицы и площади. Улица Толстого, так же как и Суворова, станет пешеходной. А во время «Славянского базара» эта живописная мостовая превратится в художественный вернисаж.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск.