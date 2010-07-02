«Славянский базар-2010»: подготовка к фестивалю вышла на финишную прямую

В Витебске ожидают тысячи гостей и участников международного культурного форума. В городе появились новые кафе и рестораны. В гостиницах наводят лоск. Тем временем, почти все билеты на концерты уже проданы.

Накануне фестиваля атмосфера в городе накаляется. А вот для концертных касс самые жаркие дни позади. Большинство билетов уже продано.

Надежда Шавлинская, кассир:

– Очень быстро все разобрали на Стаса Михайлова, на Паулса, на Хворостовского, очень пользуется спросом Хворостовский, на Ваенгу, на «Шансон». Были коллективные заявки. Люди занимали очередь, подолгу стояли.

Кстати, в этом году иностранные гости могли попасть на концерты без помощи друзей и родственников. Впервые у фестиваля появился официальный туроператор.

Татьяна Драбович, начальник отдела маркетинга, сервисных и туристических услуг предприятия «Витебсктурист»:

– Российские туристы очень интересуются Беларусью – они самые первые наши гости. А также гости из Литвы, Латвии, Германии, Чехии, Польши, со всего мира.

Чтобы угодить гостю любой национальности, в ресторане в центре Витебска разрабатывают специальное фестивальное меню. 34 страны-участницы – ровно столько же новых фирменных блюд.

Валентина Новикова, администратор ресторана:

– Специально к фестивалю мы увеличили наш ассортимент блюд. И поэтому я думаю, что каждому гостю любой национальности придется по вкусу наша кухня.

К нынешнему фестивалю в городе над Двиной десятью новыми ресторанами, кафе и пиццериями станет больше. Новых отелей не откроется. Зато одна из гостиниц, например, получила вторую жизнь. Комнаты советского образца превратились в оригинальные номера на любой вкус: с восточным балдахином, шагаловскими мотивами или с белорусским колоритом.

Фестивальные метаморфозы ждут даже городские улицы и площади. Улица Толстого, так же как и Суворова, станет пешеходной. А во время «Славянского базара» эта живописная мостовая превратится в художественный вернисаж.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебск.