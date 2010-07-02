Храм Всех Святых в Минске — самый неординарный храм в Беларуси и на всем постсоветском пространстве

Идея появления храма-памятника в Минске появилась около 30 лет назад. Подобной святыни в Беларуси, которая бы символизировала благодарность и вечную память многим поколениям белорусов, отдавших свою жизнь за Родину, не было.

Первая мысль, на которой себя улавливаешь при взгляде на Храм всех святых, кажется, что он совсем не вписывается в рамки привычной православной архитектуры. Возможно, такое впечатление создают необычные купола. Все привыкли к луковкам, а здесь — необычные ступеньки, рвущиеся к небу. Храм-памятник имеет форму шатра. И в этом сокрыт особый смысл.

Шатер символизирует Божию Матерь и Христа как главу Церкви. В основе — число девять, образованное восемью гранями с геометрическим центром — его вершиной. В христианской традиции число девять означает девять чинов ангелов и святых. В крипте — так называют нижнюю алтарную часть храма — будет находиться земля с полей всех великих исторических сражений в защиту белорусской земли. С сегодняшнего дня здесь всегда будет гореть лампада.

У храма пять куполов. Они символизируют всех святых Беларуси, всех павших воинов и всех без вины погибших в лагерях и тюрьмах детей. Еще в 1991 году закладной камень освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В октябре 1996 с участием Александра Лукашенко, Алексия II и Митрополита Филарета была заложена капсула с воззванием к потомкам.

Спустя 10 лет на храм-памятник в торжественной обстановке подняли литые колокола. Всего по проекту их предусмотрено 13. Самый большой, весом пять тонн, отлит от имени Президента Беларуси. Еще два были водружены на колокольню от имени Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета.

Храм Всех Святых называют самым ультрасовременным и по-настоящему европейским, причем не только из-за архитектуры, отделки, декоративного испанского гранита или полов с подогревом. Этот храм- мемориал — один такой в стране и не только. 74 метра в высоту — выше только Храм Христа Спасителя в Москве — это наша новая духовная высота с новым смыслом — этакие символы белорусской памяти всех времен и со всей земли.

Александра Кулакова, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ.