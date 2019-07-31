В Лидском замке будут полы с подогревом и смотровая площадка

Новости Беларуси. В башне Гедимина в Лидском замке появится смотровая площадка и новые экспозиции с уникальными экспонатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сооружении полным ходом идут строительные работы.

Сейчас устанавливают отопление – подогреваться будут полы на всех 6 ярусах юго-западной башни. Будет и электричество, и вентиляция. Входы уже украсили двери, стилизованные под средневековье.

А для просторных залов музейные работники готовят экспозиции, которые расскажут о строительстве замка, его основателе – Гедимине, о периоде становления Великого княжества Литовского. По максимуму представят аутентичные предметы, которые были найдены во время археологических раскопок.

Ольга Пилипчук, директор Лидского историко-художественного музея: Самые ценные находки, к сожалению, находятся не в Лиде в данный момент, поэтому нам нужно будет затратить очень много сил, чтобы представить либо точную копию предметов, которые сейчас находятся в России, в Литве, в Польше. Возможно, мы что-то будем брать у коллег на депозит, хотя бы на месяц, на два привозить, показывать, что вот эти вот предметы были найдены у нас на территории замка.

Со времён средневековья от башни Гедимина сохранился лишь фундамент. Ещё 9 лет назад она стояла разрушенной. Реконструкторам удалось воссоздать образ сооружения, и вскоре башня будет доступна посетителям.

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке

За 2018 год Лидский замок посетили около 40 тысяч белорусских и иностранных туристов.