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Киноклуб откроют на «Беларусьфильме» в сентябре: что там будет и для кого?

30 июля 2019 08:54
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На национальной киностудии «Беларусьфильм» планируют организовать киноклуб. Это бьудет целый спектр мероприятий, которые помогут нашему кинематографу развиваться во всех направлениях. 

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – режиссёр, помощник генерального директора национальной киностудии «Беларусьфильм» по творческим вопросам – Вячеслав Никифоров.

В чём главная цель киноклуба?

Киноклуб откроют на «Беларусьфильме» в сентябре: что там будет и для кого?-1

Вячеслав Никифоров, режиссёр, помощник генерального директора национальной киностудии «Беларусьфильм» по творческим вопросам:
Такого киноклуба нет давно. А когда-то он был в Доме кино. И попасть туда было престижно и интересно. А если нет киносреды, то нет кинематографа.

«Беларусьфильмовские четверги» каждый четверг будет какое-то мероприятие. И начать мы хотим с мастер-классов наших выдающихся мастеров, с аудиторией самого разного толка, но, в основном, молодёжной аудитории, экскурсанты, просто люди из города ведь сейчас уже стали регулярными экскурсии по «Беларусьфильму».

Наверняка, ещё будут какие-то обсуждения?

Вячеслав Никифоров:
Ну, ясно: премьера обсуждение, защита проекта или кастинг актёров, фокус-группы мы приглашаем 200 человек, они смотрят кастинг, знают сценарий, смотрят пробы, высказывают своё мнение о будущей судьбе фильма, его перспективах. Такое непосредственное участие зрителей.

Киноклуб откроют на «Беларусьфильме» в сентябре: что там будет и для кого?-4

В клуб, наверняка, будет много желающих попасть. Как это сделать? Будет какая-то регистрация где-то? Или можно идти мимо «Беларусьфильма» случайно и заглянуть?

Вячеслав Никифоров:
Да. Мы не просто вешаем объявление. Как правило, завсегдатаи это люди от 15 до 20 лет. Хотя возможны программы для людей постарше, есть такие фильмы. Дальше мы не просто вывешиваем объявление, мы работаем с этими аудиториями, наши волонтёры. И там находятся люди, и вот они задолго, может быть, за месяц смотрят, допустим, мои фильмы, они большие. Прийти на этот четверг и всё-всё за два часа это невозможно. И вот они, не торопясь, неделю или две у себя в зале (мы им предоставляем диски), смотрят фильмы. И потом им интересно, есть на материале чего встретиться с авторами.

В сентябре начнётся это?

Вячеслав Никифоров:
Да.
 

# Кино # Культура # Вячеслав Никифоров

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