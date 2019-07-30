Киноклуб откроют на «Беларусьфильме» в сентябре: что там будет и для кого?

«Беларусьфильмовские четверги» – каждый четверг будет какое-то мероприятие. И начать мы хотим с мастер-классов наших выдающихся мастеров, с аудиторией самого разного толка, но, в основном, молодёжной аудитории, экскурсанты, просто люди из города – ведь сейчас уже стали регулярными экскурсии по «Беларусьфильму».

Вячеслав Никифоров, режиссёр, помощник генерального директора национальной киностудии «Беларусьфильм» по творческим вопросам: Такого киноклуба нет давно. А когда-то он был в Доме кино. И попасть туда было престижно и интересно. А если нет киносреды, то нет кинематографа.

В клуб, наверняка, будет много желающих попасть. Как это сделать? Будет какая-то регистрация где-то? Или можно идти мимо «Беларусьфильма» случайно и заглянуть?

Вячеслав Никифоров:

Да. Мы не просто вешаем объявление. Как правило, завсегдатаи – это люди от 15 до 20 лет. Хотя возможны программы для людей постарше, есть такие фильмы. Дальше мы не просто вывешиваем объявление, мы работаем с этими аудиториями, наши волонтёры. И там находятся люди, и вот они задолго, может быть, за месяц смотрят, допустим, мои фильмы, они большие. Прийти на этот четверг и всё-всё за два часа – это невозможно. И вот они, не торопясь, неделю или две у себя в зале (мы им предоставляем диски), смотрят фильмы. И потом им интересно, есть на материале чего встретиться с авторами.

В сентябре начнётся это?

Вячеслав Никифоров:

Да.

