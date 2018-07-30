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Скульптура, посвящённая белорусским космонавтам, появится в сентябре в Минске

30 июля 2018 17:25
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Новости Беларуси. Трое в бронзе, не считая космоса. Работа, посвященная космонавтам Петру Климуку, Владимиру Коваленку и Олегу Новицкому, будет установлена в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скульптура, посвящённая белорусским космонавтам, появится в сентябре в Минске-1

Народный художник Беларуси Иван Миско много лет работал над скульптурой. Однако трудности в финансировании тормозили процесс. Сейчас у скульптора неделя, чтобы отшлифовать последние детали и сразу после этого – формовка и отлив в бронзу. 

Скульптура, посвящённая белорусским космонавтам, появится в сентябре в Минске-4

Иван Миско, народный художник Беларуси:
Это моя любимая тема. Я ее очень давно вынашиваю и я благодарен, что наконец это все завершается. С Новицким сегодня разговаривал, обещает быть в среду. Мы с ним сможем окончательно решить все вопросы, надо его автограф.

Скульптура, посвящённая белорусским космонавтам, появится в сентябре в Минске-7

Иван Миско признается, что космическая тема в его творчестве главная. За глиняным вариантом скульптуры – бессонные ночи. Мастер называет этот благородный материал золотом, которое дает ему силы творить.

Скульптура, посвящённая белорусским космонавтам, появится в сентябре в Минске-10

Стела на улице Космонавтов будет высотой 6 метров. На ее отлив нужно 150 килограммов бронзы.

# Белорусские космонавты # Культура # Иван Миско # Фотофакт

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