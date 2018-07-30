Скульптура, посвящённая белорусским космонавтам, появится в сентябре в Минске

Новости Беларуси. Трое в бронзе, не считая космоса. Работа, посвященная космонавтам Петру Климуку, Владимиру Коваленку и Олегу Новицкому, будет установлена в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народный художник Беларуси Иван Миско много лет работал над скульптурой. Однако трудности в финансировании тормозили процесс. Сейчас у скульптора неделя, чтобы отшлифовать последние детали и сразу после этого – формовка и отлив в бронзу.

Иван Миско, народный художник Беларуси:

Это моя любимая тема. Я ее очень давно вынашиваю и я благодарен, что наконец это все завершается. С Новицким сегодня разговаривал, обещает быть в среду. Мы с ним сможем окончательно решить все вопросы, надо его автограф.

Иван Миско признается, что космическая тема в его творчестве главная. За глиняным вариантом скульптуры – бессонные ночи. Мастер называет этот благородный материал золотом, которое дает ему силы творить.