В Минске белорусско-китайский фестиваль «Искусство шелкового пути» объединил более сотни участников

Новости Беларуси. В Минске в эти минуты проходит фестиваль «Искусство шелкового пути». Белорусско-китайский проект объединил более сотни участников – это представители различных творческих направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцоры, музыканты-инструменталисты и вокалисты. Среди конкурсантов как профессионалы, так и любители. Планируется, что в рамках фестиваля китайская молодежь сможет принять участие в мастер-классах от белорусских педагогов и заслуженных артистов, а также познакомиться с культурой нашей страны.

Иностранные гости посетят, Театр оперы и балета, Академию музыки и Белорусский государственный институт культуры и искусств.

Алина Корбут, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Помимо конкурсных прослушиваний и награждения участников, мы проводим конкурсную программу, в том числе это выставка о белорусско-китайском национальном искусстве, о культуре двух стран. Это мастер-классы. Все мероприятия помогают взаимодействию, обмену творческими идеями.

Дай Вэньци, представитель китайской делегации на белорусско-китайском конкурсе-фестивале «Искусство шелкового пути»:

У каждой страны есть свои традиции и свои особенности. Это очень хорошая возможность для участников, чтобы объединяться на уровне искусства. Мы в первый раз приехали в Беларусь. Это очень красивая страна с прекрасной природой.