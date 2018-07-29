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В Минске белорусско-китайский фестиваль «Искусство шелкового пути» объединил более сотни участников

29 июля 2018 13:10
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Новости Беларуси. В Минске в эти минуты проходит фестиваль «Искусство шелкового пути». Белорусско-китайский проект объединил более сотни участников – это представители различных творческих направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске белорусско-китайский фестиваль «Искусство шелкового пути» объединил более сотни участников-1

Танцоры, музыканты-инструменталисты и вокалисты. Среди конкурсантов как профессионалы, так и любители. Планируется, что в рамках фестиваля китайская молодежь сможет принять участие в мастер-классах от белорусских педагогов и заслуженных артистов, а также познакомиться с культурой нашей страны.

В Минске белорусско-китайский фестиваль «Искусство шелкового пути» объединил более сотни участников-4

Иностранные гости посетят, Театр оперы и балета, Академию музыки и Белорусский государственный институт культуры и искусств.

В Минске белорусско-китайский фестиваль «Искусство шелкового пути» объединил более сотни участников-7

В Минске белорусско-китайский фестиваль «Искусство шелкового пути» объединил более сотни участников-9

Алина Корбут, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Помимо конкурсных прослушиваний и награждения участников, мы проводим конкурсную программу, в том числе это выставка о белорусско-китайском национальном искусстве, о культуре двух стран. Это мастер-классы. Все мероприятия помогают взаимодействию, обмену творческими идеями.

В Минске белорусско-китайский фестиваль «Искусство шелкового пути» объединил более сотни участников-12

Дай Вэньци, представитель китайской делегации на белорусско-китайском конкурсе-фестивале «Искусство шелкового пути»:
У каждой страны есть свои традиции и свои особенности. Это очень хорошая возможность для участников, чтобы объединяться на уровне искусства. Мы в первый раз приехали в Беларусь. Это очень красивая страна с прекрасной природой.

В Минске белорусско-китайский фестиваль «Искусство шелкового пути» объединил более сотни участников-15

В Минске белорусско-китайский фестиваль «Искусство шелкового пути» объединил более сотни участников-17

Творческие состязания будут проходить в течение трех дней. По итогам конкурса жюри определит лучших музыкантов и танцоров, которые получат памятные призы. Планируется, что завершит фестиваль – масштабный гала-концерт.

В Минске белорусско-китайский фестиваль «Искусство шелкового пути» объединил более сотни участников-20

В Минске белорусско-китайский фестиваль «Искусство шелкового пути» объединил более сотни участников-22

В Минске белорусско-китайский фестиваль «Искусство шелкового пути» объединил более сотни участников-24

# Беларусь-Китай # Культура # Алина Корбут # Дай Вэньци # Фотофакт

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