Сколько армян живет в Беларуси и чем притягательна эта страна? Большой репортаж СТВ из Верхнего города

Новости Беларуси. Исторический центр Минска 25 августа превратился в уютный армянский дворик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Золотой абрикос» – так называется праздник, посвященный культуре Армении, проходит в лучших традициях гостеприимства и открытости этого народа. Праздник с ароматом шашлыка и духом Арарата приурочен к юбилею Еревана. Древнему городу исполняется 2 тысячи 800 лет. Тематические мастер-классы, щедрые угощения: в Верхнем городе проходит День Армении

Верхний город будто у подножия Арарата. Самое колоритное, вкусное и уникальное, все чем гордится Ереван – постарались армяне показать в Минске. 2800 лет армянской столице. В 2018 году белорусы открывают марафон фестивалей приуроченных к юбилею. День рождения с такой внушительной датой диаспоры будут отмечать, конечно, по всему миру. У нас в стране, кстати, согласно переписи живут более 8 тысяч 500 армян.

Так звучит дудук. Очень похож на нашу дуду. И названием, и сакральностью извлеченных звуков. В нем скрыта мелодия души древнего народа.

Каринэ Дрноян:

Дудук – это боль армянского народа, плачь инструмента. В основном считается самым плакательным инструментом.

Делают дудук из дерева абрикоса. В переводе название его как раз и означает душу абрикоса. В руках молодой и утонченной Каринэ лирический инструмент, как оказалось, задает и очень зажигательные ритмы. И даже современные мотивы. Просили Стинга? Shape of my heart. Заглянул на традиционный праздник – в импровизированный армянский дворик – мэр столицы Андрей Шорец. Он пообщался с дипломатами, белорусскими армянами и честно признался журналистам: потенциал двустороннего сотрудничества не реализован даже на малую его часть. Будем работать в этом направлении.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

К сожалению, у нас близких отношения с Ереваном нет. Я надеюсь, что новый мэр Еревана, который, мы знаем, будет в скором времени избран позволит нам ближе познакомиться. И более близкие отношения между Минском и Ереваном завяжутся.

Вартан – гуру национальной армянской кухни. Сегодня от шеф-повара сразу два блюда. Древнеармянский суп. На основе мацони. Это такой кисломолочный продукт. Что-то похожее на наш кефир или простоквашу.

Вартан Санамянц, шеф-повар:

Из камсацум делали вот такие галушки и зимой их аккуратненько в воде вымачивали, и получалась вот такая кисломолочная масса, которая является основой данного супа.

Сюда же, кстати, обязательно добавляется пшеница, которая растет на армянских нагорьях. А вообще армянская кухня – это прежде всего изобилие овощей. И трудоемкий процесс. Так что вряд ли сегодняшние блюда возьмут на заметку ленивые хозяйки.

Вартан Санамянц:

Второе блюдо – тыква, которая зафарширована рисом, медом, сдобрена коньяком. Сейчас блюдо готовится в духовке, так что через часа полтора приходите. Мы вас угостим блюдом, которое называется хапама.

Похоже на кухне армянской действительно приходится попотеть. Зато танцы покоряются без какой-бы то ни было маломальской подготовки.

Репсиме и Ваагн Геворкян:

Там не нужна техника, там танцуешь свободно. Не надо вытягивать ноги. Человек с любой физической подготовкой сможет спокойно выучить любой танец. Вы можете прийти в любую армянскую деревушку и попросить станцевать старичков. Они встанут и станцуют.

Танцы с тысячелетней историей. А кто знает, может их танцевали еще в самом Эрубени – прородителе Еревана.

Репсиме и Ваагн Геворкян:

Мы возобновляем танцы, которые танцевали наши дедушки. У нас даже есть очень интересный танец, который называется танец наоборот. Он помогает избавиться от злых духов. Все армянские танцы обычно танцуют в правую сторону, а это единственный танец, который танцуют в левую.

Белорусские армяне уверены на все сто, тот, кто еще не знаком с их культурой – влюбиться обязательно. Стоит только заглянуть «на огонек».

Георгий Егиазарян, председатель армянского культурно-просветительского общества:

Все посмотрят, кто такие армяне, и еще раз нас полюбят. Мы показываем свое искусство, свой характер, кухню.