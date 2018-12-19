«Сказала, что боюсь к ней прикасаться! Там прямо лохмотья, холст разорван». Как клецкая художница реставрирует иконы

Работы художницы Татьяны Матусевич известны далеко за пределами Клецкого района, где она начинала свой творческий путь. У мастера было несколько персональных выставок. Она экспериментирует в разных жанрах и техниках, но есть и личные предпочтения.
Работы художницы Татьяны Матусевич известны далеко за пределами Клецкого района, где она начинала свой творческий путь. У мастера было несколько персональных выставок. Она экспериментирует в разных жанрах и техниках, но есть и личные предпочтения.
Одна из страниц в профессиональной биографии Татьяны – реставрация икон. Причём, эта история продолжается уже давно.
Татьяна Матусевич, заведующая художественным отделением Клецкой детской школы искусств:
Когда я окончила институт, приехала работать домой – есть у нас в Клецком районе такая деревня – Морочь. Я там работала в школе. И в этой деревне восстанавливалась церковь. Она была заброшенная, на кладбище, в полуразваленном состоянии. И местное руководство обратилось с просьбой помочь в реставрации икон – там были найдены иконы. Где-то на чердаках, они были пробиты пулями. Я просто поняла, что я должна помочь. Что-то почитала, сама вникла, потихоньку изучала.
Кстати, работы художницы можно увидеть и в Свято-Воскресенской церкви Клецка. Она возродила больше десятка икон.
Татьяна Матусевич:
Были сложные иконы: одну я увидела и сказала, что боюсь к ней прикасаться! Там прямо лохмотья, краска отваливается, холст разорван, от сырости начало всё отставать.
Говорит: ты не торопись, подумай, что тут можно сделать. Во-первых, надо скрыть какие-то моменты, если есть повреждённый холст – его надо загрунтовать, чтобы скрыть следы эти. И потом уже подбор красок идёт. Со временем даже уже и не помню, в каком месте я там подрисовывала.
А совсем недавно художница перешла к полноценной иконописи. Её кисть уже оживила два святых лика. Они также нашли своё место в приходе отца Матфея. Мастер признаётся: труд не из лёгких – в таком мастерстве есть свои особенности.
Татьяна Матусевич:
Надо же с верой писать, и молитвой. Потому что, если настроение не совсем спокойное, то я стараюсь отложить.
Параллельно с творческой деятельностью, художница преподаёт в местной школе искусств.