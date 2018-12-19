«Сказала, что боюсь к ней прикасаться! Там прямо лохмотья, холст разорван». Как клецкая художница реставрирует иконы

Татьяна Матусевич, заведующая художественным отделением Клецкой детской школы искусств:

Когда я окончила институт, приехала работать домой – есть у нас в Клецком районе такая деревня – Морочь. Я там работала в школе. И в этой деревне восстанавливалась церковь. Она была заброшенная, на кладбище, в полуразваленном состоянии. И местное руководство обратилось с просьбой помочь в реставрации икон – там были найдены иконы. Где-то на чердаках, они были пробиты пулями. Я просто поняла, что я должна помочь. Что-то почитала, сама вникла, потихоньку изучала.