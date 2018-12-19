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Обладателя Гран-при V Минского международного Рождественского оперного форума назовут 19 декабря

19 декабря 2018 07:20
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Новости Беларуси. Станьте свидетелями рождения новых звезд. Минский международный Рождественский оперный форум завершается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладателя Гран-при V Минского международного Рождественского оперного форума назовут 19 декабря-1

Он принял участников из трех десятков стран. 19 декабря жюри назовет обладателя Гран-при и приза зрительских симпатий.

В грандиозном концерте на сцену Большого выйдут финалисты конкурса – молодые голоса мировой оперы, артисты театра, а также приглашенные гости из Франции,Кореи и Канады. Ценителей оперного искусства ждет большой праздник.

Обладателя Гран-при V Минского международного Рождественского оперного форума назовут 19 декабря-4

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Фотофакт

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