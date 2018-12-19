Обладателя Гран-при V Минского международного Рождественского оперного форума назовут 19 декабря

Новости Беларуси. Станьте свидетелями рождения новых звезд. Минский международный Рождественский оперный форум завершается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он принял участников из трех десятков стран. 19 декабря жюри назовет обладателя Гран-при и приза зрительских симпатий.

В грандиозном концерте на сцену Большого выйдут финалисты конкурса – молодые голоса мировой оперы, артисты театра, а также приглашенные гости из Франции,Кореи и Канады. Ценителей оперного искусства ждет большой праздник.