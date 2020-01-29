«Сижу по колено в воде в машине, вся облита водой и -20». Актриса Ольга Бурлакова о ролях и съёмках с Охлобыстиным

Ольга Бурлакова:

Помню, как сейчас, этот коридор, где столько людей стояло пробоваться. И конечно, было так ответственно, волнительно. Я не совсем в это верила, что это произойдет. И мне позвонили и сказали, что меня утвердили. И вот я здесь, и вот уже столько лет я говорю «Доброе утро», и очень рада этому. Внутри все тряслось, но, по-моему, с виду было все нормально. Я потом, кстати, пересматривала: кажется, что все было достаточно хорошо. Я как рыба в воде. Но то, что внутри творилось. Вот чем отличается работа в кино, в театре – ты все равно играешь кого-то – ты играешь чужую роль, не себя, и ты где-то можешь прикрыться этим персонажем, этим образом. А тут – это все равно я, Ольга Бурлакова. И то, что я скажу – это мои мысли, даже если я это озвучиваю по сценарию, это моя ответственность. Поэтому здесь у меня всегда волнения было намного больше.