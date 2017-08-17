Сидящий с гитарой в руках: памятник Владимиру Мулявину 17 августа открывают в Минске

Образ выбран его родными. Скульптурная композиция разместилась на бульваре Мулявина за зданием Белгосфилармонии, в которой начинался творческий путь Песняра и его дорога к славе.

Новости Беларуси. Памятник народному артисту СССР, основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину сегодня открывают в Минске. Великий музыкант изображен сидящим с гитарой в руках.

Олег Молчан, композитор:

Сегодня действительно большой праздник. Для нас, «Песняров». И праздник вообще для Беларуси. Потому что наконец-то в очень памятном месте, на бульваре Мулявина, около филармонии, где он работал, трудился, установлен памятник.

Три года назад памятник музыканту открыли на его родине в Екатеринбурге. Скульптура в Минске – своего рода ответный подарок российской стороны. Она финансировала создание и доставку памятника.