5 историй к 1000-летию Бреста от телекомпании СТВ презентованы в областном центре

А вот актерами выступили исключительно простые жители легендарного города.

Над созданием 10-минутного путешествия во времени наши коллеги трудились несколько месяцев.

Буквально час назад в самом большом кинотеатре областного центра состоялась премьера. Представляли не только ролики, но и новый сезон нашего телеканала, который осенью начнет вещать в HD-качестве. В основе показа – пять живых историй, в том числе и с реальными героями, знакомыми не только брестчанам, но и всем белорусам.

Новости Беларуси. Здесь начинается родина: новые мини-фильмы к 1000-летию Бреста от телекомпании СТВ.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Наша задача – Брест позиционировать как современный, креативный город. Чтобы инвестор сюда шел, создавал рабочие места. Вкладывал сюда деньги, понимая, что Брест – это перспективный современный город. Тысячелетие – это только начало наших достижений, поэтому

считаю данный формат сотрудничества с телекомпанией очень удачным и взаимовыгодным.

Кстати, долгожданный показ сопровождал аншлаг. Также известно, что во время подготовки к 1000-летию Бреста работа над созданием ярких имиджевых видеороликов продолжится.