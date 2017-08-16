5 историй к 1000-летию Бреста от телекомпании СТВ презентованы в областном центре

Новости Беларуси. Здесь начинается родина: новые мини-фильмы к 1000-летию Бреста от телекомпании СТВ.
Буквально час назад в самом большом кинотеатре областного центра состоялась премьера. Представляли не только ролики, но и новый сезон нашего телеканала, который осенью начнет вещать в HD-качестве. В основе показа – пять живых историй, в том числе и с реальными героями, знакомыми не только брестчанам, но и всем белорусам.
Над созданием 10-минутного путешествия во времени наши коллеги трудились несколько месяцев.
А вот актерами выступили исключительно простые жители легендарного города.