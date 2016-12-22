Обойти Беларусь за полчаса: музей архитектурных миниатюр появился в Минске

Новости Беларуси. Вся Беларусь – в одном здании. В столичном Дворце профсоюзов открылся музей архитектурных миниатюр. Лидский и Коссовский замки, Коложская церковь, Брестская крепость. Пока в экспозиции 17 точных копий белорусских достопримечательностей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Между Брестской крепостью и Лидским замком в реальности – почти три сотни километров. Здесь же расстояние между – всего несколько шагов.

Дворец Румянцевых-Паскевичей, Национальная библиотека и еще полтора десятка экспонатов в формате мини. Их реальные прототипы в туристических путеводителях значатся с пометкой «обязательно к посещению».

Алена Сырова, СТВ:

А этот экспонат уникален не только с исторической точки зрения. Усадьба Вискули, что в Беловежской пуще, выполнена в масштабе 1 к 100, здесь даже соблюдены все реальные нюансы флоры и фауны. Хорошо заметен дуб Патриарх и, если присмотреться, можно увидеть гнездо аистов. Вообще абсолютная детализация – главная фишка этой экспозиции.

Анна Васильчикова, экскурсовод:

Перед вами макет Каменецкой башни. Попасть в башню было непросто, потому что со всех сторон она была окружена рвом с водой, вход в саму башню находился на высоте 13 метров. Для того, чтобы в нее попасть, нужно было подставить деревянную лестницу. А вот тяжелые грузы, например, козу старались поднимать при помощи своеобразного лифта ХV века.

Чтобы воспроизвести на фасадах макетов даже потертости и подтеки от воды, конструкторам пришлось изучать архивы, чертежи и неоднократно выезжать на место. Над строительством одного экспоната мастера будут работать полгода. Все макеты выполнены из пластика, некоторые детали печатали на 3Д принтере, но ручной работы все-таки больше.



Евгений Данилик, директор музея архитектурных миниатюр:

Самое сложное – это замки. Там количество деталей доходит до 6 тысяч. Это очень большой такой конструктор Lego без инструкции по сборке. Объекты попроще – в районе 1-1,5 тысяч деталей.

Первые посетители обойти Беларусь за полчаса смогут уже в субботу. Пока экспонатов всего 17, но в работе – еще 60. Появятся Мирский и Несвижский замки и столичной Троицкое предместье.