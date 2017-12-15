Щелкунчик и мадам Баттерфляй на ёлке: в оперном театре проводят конкурс необычных новогодних игрушек
В Большом театре оперы и балета персонажи оживают не только на сцене, но и на праздничной ёлке: уже четвёртый раз подряд проводится конкурс новогодней театральной игрушки. Какие работы по мотивам известных постановок ежегодно украшают главную ёлку Большого театра, рассказали в программе «Большой завтрак».
Светлана Казюлина, заместитель генерального директора Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Накануне Рождества и Нового года большинство этих игрушек вместе с концертной программой, с подарками от Большого театра едут во вспомогательную школу-интернат. Я считаю, что это – самые благородные цели, которые мы преследуем, проводя вот этот конкурс.
И частичка этого семейного тепла селится в душах этих молодых, тоже очень талантливых ребят.
Уже с 1 декабря в конкурс включились центры детского творчества и центры внешкольной работы по всей стране. Но, в первую очередь,
«Новогодняя театральная игрушка» – возможность детям, родителям, бабушкам и дедушкам, наконец-то, собраться всей семьёй за одним столом.
Светлана Казюлина:
Когда мы с вами собираемся вместе, у нас рождаются удивительные вещи! Во-первых, мы общаемся друг с другом, что очень важно, потому что мы не всегда уделяем нашим детям внимание ввиду какого-то сжатого, очень организованного рабочего процесса.
И, конечно, когда создаётся такая игрушка, мы вкладываем часть своей души. Она каждая – уникальна.
Самый популярный герой детского творчества – Щелкунчик.
Магическая атмосфера сказки Гофмана подпитывает безудержную фантазию ребёнка. Под Новый год на ёлке театра можно найти персонажей и уже взрослых постановок: Паяца, Чёрного и Белого лебедя, Кармен.
Семейные работы бывают настолько необычными, что даже вдохновляют художников театра на интересные сценографические решения.
Светлана Казюлина:
С прошлого года, например, была нам предложена вот такая мадам Баттерфляй. Помимо мадам Баттерфляй – это наш персонаж, идёт опера в репертуаре, у нас есть знаменитая Кармен, выполненная тоже одной из семей.
Некоторые работы остаются в Большом театре, чтобы дождаться открытия Музея детской театральной игрушки.
Члены жюри требуют, чтобы игрушки увидело как можно больше людей. Ведь дизайнеров и художников удивляет не только оригинальный подход, но и качество сделанных работ.
Светлана Казюлина:
Мы не ограничиваем количество победителей.
То есть, традиционно у нас объявлен Гран-при, объявлены первых три места, приз зрительских симпатий, а далее всех ждёт сюрприз! Потому что наши партнёры, кто помогает с этим конкурсом, они тоже учреждают свои индивидуальные призы. Таким образом, у нас, например, в прошлом году было объявлено 20 номинантов, кто стал победителем.
Каждый участник не только передаст частичку праздника другим детям, но и получит обязательный подарок. Ведь ощущение новогоднего волшебства должно жить в каждом ребёнке как можно дольше.