«Мы должны сподвигнуть наших людей к изучению своей истории». В Бресте установлен памятник Радзивилловской Библии

Издана она была в 1563 году в первой на территории современной Беларуси. До наших дней сохранились около 130 полных и неполных экземпляров. Один из фрагментов в 170 страниц есть и в брестской библиотеке. Сам же памятный знак представляет собой раскрытую книгу высотой почти 2 метра и весом больше 500 килограммов. На одной из страниц изображен год издания, на другой – оттиск гравюры.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Здесь есть элемент восстановления исторической истины, потому что, к сожалению, не все знают об этом уникальном событии культурной жизни нашего города. Есть элемент благоустройства, есть прецедент соучастия государственного финансирования и средств меценатов и, конечно, самое важное – мы должны сподвигнуть наших людей к изучению своей истории. В городе Бресте сейчас 111 памятников и памятных знаков – много это или мало? На мой взгляд, это недостаточно, потому как тысячелетняя история города вместила в себя столько событий, что мы лишь в начале этого большого нужного пути.