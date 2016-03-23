Новое шоу на СТВ: ведущие телеканала споют со звездами эстрады в прямом эфире

Новости Беларуси. Ведущие СТВ споют в прямом эфире. Сейчас готовится к выходу новое вокальное шоу на нашем телеканале. Многочасовые репетиции, интересные экспромты и неожиданные образы. Коллеги уже практически освоили новую профессию: чуть ли не каждый день они разогревают голосовые связки в одной из столичных студий.

По правилам проекта ведущие СТВ споют дуэтом со звездами эстрады. Уже определено восемь пар. Профессиональные артисты Саша Немо, Виталий Воронко, Искуи Абалян, Александр Солодуха постараются научить вокальному мастерству мастеров прямого эфира. В совместном исполнении прозвучат песни военных лет, мировые шлягеры, киноклассика и современные композиции заявленных в проекте звезд.

Александр Солодуха, певец:

Я отобрал все те песни, которые знаю хорошо и много-много лет пою, несколько десятилетий каждую. Что касается Юли Шпилевской, я думаю, у нас все получится, потому что человек поющий, танцующий. Я думаю, все расставим и поставим на свои места и все будет здорово.

Юлия Шпилевская, ведущая СТВ:

Это очень интересно. И мы со стороны иногда смотрим, думаем, что там эстрада: вышел себе и спел. Но я понимаю, какой труд туда вложен, сколько люди затрачивают сил, энергии, как они болеют этим продуктом.

Виталий Воронко, певец:

Вообще идея просто потрясающая, потому что я такого рода еще нигде не видел. Чтобы с телеканала ведущие, которые, по большому счету, только ведут программу, хотя в душе, мне кажется, поют. Пусть они раскрывают потенциал на этом шоу.

Новоиспеченные музыкальные дуэты телезрители удивят уже в апреле. Всего запланировано пять концертов. Также можно будет наблюдать за подготовкой к еженедельным шоу. Дневники проекта расскажут о жизни наших участников на сцене и за ее кулисами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.