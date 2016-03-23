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Самые креативные профсоюзные коллективы Минска презентовали свои таланты в рамках конкурса «Новые имена Беларуси»

23 марта 2016 17:34
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Новости Беларуси. Самые креативные профсоюзные коллективы столицы сегодня презентовали свои таланты в рамках республиканского конкурса «Новые имена Беларуси». Причем соревновались в нетипичных для своей профессиональной деятельности амплуа. Лучших выбирали в трех номинациях: «сценическое мастерство», «изобразительное» и «декоративно-прикладное искусство».

Конкурсанты представили на суд жюри картины и поделки из самых разных материалов и в неожиданных техниках. Лучшие работы станут участниками республиканского этапа конкурса, который пройдет в мае, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:
Душа радуется, сколько у нас творческих людей, одаренных, которые работают учителями, врачами, преподавателями в совершенно другой сфере, рабочими. Но работы, которые здесь выставлены, говорят о том, что самое большое богатство в Беларуси – это наши люди.

# Культура # Конкурс # Николай Белановский

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