Самые креативные профсоюзные коллективы Минска презентовали свои таланты в рамках конкурса «Новые имена Беларуси»

Новости Беларуси. Самые креативные профсоюзные коллективы столицы сегодня презентовали свои таланты в рамках республиканского конкурса «Новые имена Беларуси». Причем соревновались в нетипичных для своей профессиональной деятельности амплуа. Лучших выбирали в трех номинациях: «сценическое мастерство», «изобразительное» и «декоративно-прикладное искусство».

Конкурсанты представили на суд жюри картины и поделки из самых разных материалов и в неожиданных техниках. Лучшие работы станут участниками республиканского этапа конкурса, который пройдет в мае, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:

Душа радуется, сколько у нас творческих людей, одаренных, которые работают учителями, врачами, преподавателями в совершенно другой сфере, рабочими. Но работы, которые здесь выставлены, говорят о том, что самое большое богатство в Беларуси – это наши люди.