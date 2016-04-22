Награды ЮНЕСКО — белорусам: Игорю Лученку и Валентину Елизарьеву вручили медали

Новости Беларуси. За выдающийся вклад в развитие международного культурного сотрудничества. Медалью ЮНЕСКО «5 континентов» 22 апреля награждены выдающиеся деятели искусства народные артисты Беларуси и СССР композитор Игорь Лученок и хореограф Валентин Елизарьев.

Два творца — композитор и хореограф. Две легенды: народные и всенародно любимые. Две разные вехи искусства. Один вдыхает жизнь в безмолвные ноты. Другой завораживает своей работой, наделяя особым смыслом отточенные движения артистов.

Полный зал поклонников, коллег и учеников — на сцене сразу два маэстро: Игорь Лученок и Валентин Елизарьев. За более чем вековую на двоих карьеру им тысячи раз кричали «браво» и «на бис» на многих континентах Земли, пять из них — теперь ближе к сердцу.

Решение о награждении Лученка и Елизарьева еще месяц тому подписала сама Ирина Бокова. Первое лицо ЮНЕСКО в Беларуси была в 2014-ом, вручив при этом «5 континентов» Большому театру оперы и балета — единственному до сих пор белорусскому коллективу с такой наградой.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Самая буйная, самая ўплывовая арганізацыя гуманітарной сферы, арганізацыя па справах адукацыі, культуры, навукі аддае сваю дань. Тое, што належыць беларускай культуры, - у асобах гэтых двух выбітных беларускіх людзей.

Лученку 77. У него много наград, но от ЮНЕСКО, говорит мэтр, греет по-особому. Может от того, что это не только и не столько заслуга композитора и балетмейстера, сколько признание белорусской культуры. И в Год культуры.

Игорь Лученок, народный артист Беларуси:

Я к этому стремился. С другой стороны, я помню слова великого композитора: «Слава к нам приходим между делом, если дело достойное ее».

Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси:

Мне повезло, я получил стипендию и там стажировался. Сейчас жизнь подводит какие-то итоги – и вот неожиданно замечательная награда. Я очень рад за Беларусь.

Награждали в Академии музыки. Той, что переплела жизни Лученка и Елизарьева. Пусть и с разницей в 10 лет. Игорь Михайлович выпускник ее и после ректор. Валентин Николаевич с 95-го здесь профессор. Преподает до сих пор.

Они оба полны сил и творческих задумок. Ну, чтобы как минимум взрастить новых лауреатов «5 континетов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.