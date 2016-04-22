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Композитор Игорь Лученок и хореограф Валентин Елизарьев удостоены медали ЮНЕСКО «5 континентов»

22 апреля 2016 07:08
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Новости Беларуси. За выдающийся вклад в развитие международного культурного сотрудничества. Медалью ЮНЕСКО «5 континентов» 22 апреля будут награждены выдающиеся деятели искусства народные артисты Беларуси и СССР композитор Игорь Лученок и хореограф Валентин Елизарьев. Торжественная церемония состоится в Белорусской государственной академии музыки.

Этой почетной награды ранее были удостоены поэт Евгений Евтушенко, французская певица Мирей Матье, скульптор Зураб Церетели, американский джазовый композитор Уэйн Шортер. В 2014 году такую награду получил Национальный академический Большой театр оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # ЮНЕСКО

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