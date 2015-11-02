3 ноября госдеятели представили на сцене Купаловского театра спектакль о насилии и неравенстве

Новости Беларуси. Семь судеб на сцене Купаловского. Главной изюминкой спектакля, безусловно, являются актеры. В труппе чиновники и дипломаты, которые совместно с Фондом ООН занимаются в Беларуси проблематикой домашнего насилия и насилия в отношении женщин.

Отсутствие декораций и столь немногочисленный актерский, а, по сути, вовсе и не актерский состав подчеркивают отнюдь не простоту театральной постановки, а, скорее, наоборот делают акцент на сложности судеб персонажей данного представления.

Семь непростых женских судеб. Семь героинь пьесы шведского режиссера-сценариста, которых в одном произведении объединяют насилие и неравенство, через которое им довелось пройти в своей жизни.

Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Республике Беларусь:

Моя роль – это нигерийская женщина. Чувства в пьесе общечеловеческие. Их можно понять, если вы мужчина или женщина, это не важно.

Гендерное неравенство – не только тема разговора по душам со своим зрителем, но и принцип постановок, которые встретили овациями уже в 27 странах мира. Театральное действие основано на фрагментах личных интервью с женщинами, которые рассказали о том, что пережили сами, и на какие вещи нельзя закрывать глаза.

Одна из семи женщин, историю которой 2 ноября озвучили в Купаловском театре, Мухтар Май. После группового изнасилования она не только не покончила жизнь самоубийством, как это часто бывает в подобных ситуациях, но и нашла в себе силы как на судебные тяжбы, так и на строительство школ для обучения женщин.

Иван Пинигин, режиссер:

Это специальный проект. Это не такая театральная постановка, в которой мы должны следить за действием. Просто передается актуальная информация, которая важна. Важна для людей, потому что мы все должны знать, что женщина – это святое, она мать, она бабушка, она наш учитель. Ведь первый учитель в жизни кто? Наша мама.

Еще одно имя героини, которую сегодня вспоминали на сцене Купаловского, Марина Писклакова-Паркер. Женщина, которая открыла первый телефон доверия для тех, кто зачастую боится признаться в том, что некогда, казалось, такой родной человек стал чужим и поднял руку на свою жену и ребенка. Этой проблеме сегодня особое внимание удивляют как международные организации, так и Ведомства, представители которых собрались 2 ноября на одной сцене.

Елена Касько, представитель Фонда ООН в области народонаселения в Республике Беларусь:

Более 200 территориальных центров по Республике Беларусь существует. И практически в каждом из них есть комнаты, где семья или жертва насилия может найти укрытие. Уникальность этой пьесы в важности и актуальности проблематики, которую она ставит перед собой. Это насилие по отношению к женщинам и насилие по гендерному признаку.

2 ноября в Минске состоялся первый закрытый показ. Для широкой аудитории несколько необычный спектакль организаторы представят позднее. Всего в Беларуси запланированы четыре постановки. В качестве главных героев документального театрального представления выступят политики, спортсмены, музыканты, художники, теле- и радиоведущие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.