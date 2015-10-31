В Большом театре оперы и балета 1 ноября состоится премьера «Маленького принца»

Новости Беларуси. В эти минуты в Большом театре оперы и балета с аншлагом проходит генеральная репетиция «Маленького принца». Особенность этой балетной премьеры в том, что музыка для нее написана белорусским композитором Евгением Глебовым еще в начале 80-х годов, но спектакль ни разу не ставился в Минске.

Лариса Глебова, автор либретто, вдова композитора Евгения Глебова:

Нас ожидает красота. Чудесная музыка и очень замечательные и талантливые ребятки-танцовщики.

Мировая премьера балета состоялась в Хельсинки еще в 1983 году. Затем в Большом театре в Москве. Для постановки в Минске было сшито боле 150 костюмов. Спектакль ориентирован как на взрослых, так и на детей. Премьера спектакля состоится уже завтра, 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.