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В Большом театре оперы и балета 1 ноября состоится премьера «Маленького принца»

31 октября 2015 16:45
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Новости Беларуси. В эти минуты в Большом театре оперы и балета с аншлагом проходит генеральная репетиция «Маленького принца».  Особенность этой балетной премьеры в том, что музыка для нее написана белорусским композитором Евгением Глебовым еще в начале 80-х годов, но спектакль ни разу не ставился в Минске.

Лариса Глебова, автор либретто, вдова композитора Евгения Глебова:
Нас ожидает красота. Чудесная музыка и очень замечательные и талантливые ребятки-танцовщики.

Мировая премьера балета состоялась в Хельсинки еще в 1983 году. Затем в Большом театре в Москве. Для постановки в Минске было сшито боле 150 костюмов. Спектакль ориентирован как на взрослых, так и на детей. Премьера спектакля состоится уже завтра, 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Культура # Большой театр оперы и балета в Минске # Олег Лесун # Лариса Штангей # Лариса Глебова

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