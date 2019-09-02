Секретарь правления Союза писателей России подарил Гродненской области раритетное издание Статута ВКЛ

Новости Беларуси. Раритетное издание Статута Великого княжества Литовского пополнило библиотеку Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Раритетное издание Статута Великого княжества Литовского пополнило библиотеку Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой подарок сделан на День письменности. Известный российский писатель и меценат с белорусскими корнями Валерий Казаков потратил немало сил, чтобы отыскать и выкупить это издание у коллекционеров. Статут переведен на русский язык, такое встречается не часто. Книга напечатана в 1916 году. Специалистам она интересна тем, что здесь даже не разрезаны страницы – это большая редкость.
Валерий Казаков, секретарь правления Союза писателей России:
З пустымі рукамі у нас у госці не ходзяць у Беларусі, вырашылі, што трэба знайсці нейкі такі падарунак. Гэты Статут па-расійску з нейкімі пасведчаннямі, каментарыямі і астатняй атрыбутыкай.
Это уже третье раритетное издание Статута Великого княжества Литовского, которое меценат привозит в нашу страну. Предыдущие два хранятся в Музее истории Могилева.