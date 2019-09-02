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С особым размахом. Все итоги Дня белорусской письменности в одном материале

02 сентября 2019 06:58
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Новости Беларуси. День белорусской письменности с особым размахом отпраздновали в Слониме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С особым размахом. Все итоги Дня белорусской письменности в одном материале -1

Все минувшие выходные центральные улицы города были одной яркой сценической площадкой.   

В Слониме открыли памятник канцлеру ВКЛ – Льву Сапеге

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Квест-игра «Код Сапеги», фестиваль книг и прессы, памятник Льву Сапеге, открытие нового книжного магазина.

С особым размахом. Все итоги Дня белорусской письменности в одном материале -4

С особым размахом. Все итоги Дня белорусской письменности в одном материале -6

По традиции названы лауреаты Национальной литературной премии.

Фiнал Рэспублiканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класiка»

Ведущая СТВ Юлия Огнева рассказала о любимом произведении на белорусском языке

А финал «Живой классики» определил лучших юных чтецов Беларуси.   

Подробнее о том, как прошел праздник, в видеоматериале Кристины Федорович. 

# День белорусской письменности # Культура # Кристина Федорович

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