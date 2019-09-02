С особым размахом. Все итоги Дня белорусской письменности в одном материале

Новости Беларуси. День белорусской письменности с особым размахом отпраздновали в Слониме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День белорусской письменности с особым размахом отпраздновали в Слониме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все минувшие выходные центральные улицы города были одной яркой сценической площадкой.
В Слониме открыли памятник канцлеру ВКЛ – Льву Сапеге
Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы
«Людзі зацікаўлены, прыходзяць у гэтую кнігарню». Карлюкевич о книжном магазине, который открыли в Слониме в День письменности
Разгадать код Сапеги и найти связь между Змитроком Бядулей и ивритом. Как прошёл День белорусской письменности – 2019
Квест-игра «Код Сапеги», фестиваль книг и прессы, памятник Льву Сапеге, открытие нового книжного магазина.
По традиции названы лауреаты Национальной литературной премии.
Фiнал Рэспублiканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класiка»
Ведущая СТВ Юлия Огнева рассказала о любимом произведении на белорусском языке
А финал «Живой классики» определил лучших юных чтецов Беларуси.
Подробнее о том, как прошел праздник, в видеоматериале Кристины Федорович.