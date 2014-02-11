Новости Беларуси. «Студия хорошего настроения» - студия чудесных превращений! В гостях у программы – загадочные гости: организатор Первого международного фестиваля фокусников Беларуси Юрия Мазуркевича и доброго волшебника Антона Лаврентьева.

Буквально на днях в Гродно состоялся тот самый Первый международный фестиваль фокусников. Почему в Гродно? Почему Беларусь решила собрать всех магов мира?

Юрий Мазуркевич, организатор Первого международного фестиваля фокусников в Беларуси:

В Гродно есть замечательный артист эстрады оригинального жанра и не менее замечательный организатор. Именно благодаря его идее, это была именно его идея, провести в Гродно такой замечательный фестиваль, собрать фокусников разных стан в одном месте и сделать два замечательных гала-представления. Именно поэтому в Гродно. В Минске, к сожалению, пока такого организатора не нашлось.

Юрий, но Вы не только организатор, наверняка и сами фокусничаете на досуге?

Юрий Мазуркевич, организатор Первого международного фестиваля фокусников в Беларуси:

Конечно, у меня 18 лет фокусного стажа. Кстати, я единственный в Республике Беларусь получил именно в нашей стране специальность «Артист эстрады оригинального жанра». Все остальные профессиональные фокусники, которые работают в нашей стране, учились в Киевском эстрадно-цирковом училище. Но это было в Советском Союзе. Я же получил образование здесь. Я патриот своей страны, поэтому я здесь творю чудеса.

Сеанс магии прямо в «Студии хорошего настроения»! Смотрите видео!